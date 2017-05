Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lũy kế 4 tháng, thu ngân sách Nhà nước tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó một số khoản thu đạt khá như thu từ xổ số kiến thiết.Theo con số vừa được Bộ Tài chính công bố chiều 9/5, thu nội địa sau 4 tháng đầu năm đạt 325.900 tỷ đồng, bằng 32,9% dự toán cả năm. Mức thu này tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.Theo đánh giá, một số khoản thu tiến độ đạt khá so dự toán, như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 34,4% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 40,7% dự toán năm; thu phí, lệ phí (bao gồm lệ phí trước bạ) đạt 37,1% dự toán năm; các khoản thu về nhà, đất đạt 50,3% dự toán năm; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 56,4% dự toán năm.Đại diện ngành tài chính cũng nhìn nhận, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%).Cũng theo báo cáo, thu từ dầu thô sau 4 tháng ước đạt 15.400 tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán. So với cùng kỳ năm ngoái, số thu này tăng tới 23,4%.Với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong 4 tháng, số thu ước đạt 92.000 tỷ đồng, bằng 32,3% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016.Tổng thu ngân sách Nhà nước qua đó ước đạt trên 396.000 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán. Mức thu này tăng 17,8% so cùng kỳ năm 2016.Về chi ngân sách Nhà nước, đại diện ngành tài chính ước số chi trong 4 tháng là trên 393.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số này, riêng chi thường xuyên ước đạt hơn 287.000 tỷ đồng và chi trả nợ lãi là 36.700 tỷ đồng./.