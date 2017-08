Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 1/8, Tòa án tối cao Venezuela (TSJ) đã bác bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Tổng thống Nicolas Maduro, cho rằng quyết định này "hoàn toàn đơn phương và tùy tiện.”Dẫn thông cáo của TSJ, theo đó chỉ trích hành động của Nhà Trắng can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela, áp đặt lợi ích của mình, làm phương hại tới chủ quyền, quyền tự quyết của người dân Venezuela và vi phạm luật pháp quốc tế.Chủ tịch TSJ Maikel Moreno khẳng định hơn 8 triệu người Venezuela đã tham gia bầu quốc hội lập hiến để bày tỏ ý nguyện lựa chọn những người đại diện một cách dân chủ.Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cũng lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt Tổng thống Maduro do Mỹ áp đặt hôm 31/7.Trước đó, Tổng thống Maduro cũng đã bác bỏ các biện pháp trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ áp đặt đối với cá nhân ông, sau khi quốc gia Nam Mỹ này tiến hành thành công cuộc bầu cử quốc hội lập hiến ngày 30/7 khi số cử tri đi bầu lên tới hơn 8 triệu người, tương đương 41,5%.Trong diễn biến khác, cũng trong ngày 1/8, TSJ cho biết 2 thủ lĩnh phe đối lập đang bị quản thúc tại gia Antonio Ledezma và Leopoldo López, đã bị bắt giam lại sau khi nguồn tin tình báo cho biết những người này có kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi cư trú.Theo thân nhân của ông Ledezma và ông López, thủ lĩnh của liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD), 2 nhân vật này đang bị giam tại một nhà tù quân đội ở ngoại ô Caracas.Ông Ledezma bị bắt giam đầu năm 2015 do cáo buộc có âm mưu tội phạm và đã được thả với quyết định quản thúc tại gia sau 2 tháng trong tù.Trong khi đó, ông López, người bị kết án 14 năm tù giam vì tội kích động các cuộc biểu tình bạo loạn tại Venezuela hồi đầu năm 2014 khiến 43 người thiệt mang, được phóng thích hồi đầu tháng 7 vừa qua.Nhà chức trách Venezuela cho biết việc cho phép thụ án tại gia của ông Ledezma và López, đều vì lý do nhân đạo./.