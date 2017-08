Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Herat. (Nguồn: THX/TTXVN)

Con số thương vong trong vụ tấn công đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở thành phố Herat, miền Tây Afghanistan hôm 1/8 đã tăng lên hơn 90 người.Theo giới chức y tế, vụ tấn công do một kẻ đánh bom liều chết và một tay súng thực hiện nhằm vào đền thờ Jawadya ở thành phố Herat, gần biên giới với Iran, đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương. Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nhiều người bị thương rất nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.Cảnh sát Herat cho biết vụ tấn công xảy ra vào lúc 20 giờ tối 1/8 giờ địa phương (tức 22 giờ 30 giờ Việt Nam cùng ngày). Theo thông tin ban đầu, có hai kẻ tấn công khủng bố, trong đó một kẻ đánh bom liều chết còn tên thứ 2 mang súng trường. Hai đối tượng này đều đã chết. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công trên.Vụ tấn công ở Herat là vụ bạo lực mới nhất ở Afghanistan, xảy ra một ngày sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đứng sau vụ tấn công liều chết hôm 31/7 nhằm vào Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Từ đầu năm tới nay, tại Afghanistan có tới 1.700 dân thường thiệt mạng trong các vụ bạo lực./.