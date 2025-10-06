3 nhà khoa học dành giải Nobel Y sinh năm 2025

Ngày 6/10/2025 (giờ Việt Nam), Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển công bố giải Nobel Y sinh năm 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi vì những khám phá của họ liên quan cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi./.
Giải Nobel Y sinh 2025 vinh danh phát minh về khả năng chữa trị ung thư
Ba nhà khoa học đã phát hiện ra “những người gác cổng” của hệ miễn dịch-các tế bào T điều hòa, qua đó đặt nền tảng cho một lĩnh vực nghiên cứu mới.