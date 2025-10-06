Multimedia

3 nhà khoa học dành giải Nobel Y sinh năm 2025

Giải Nobel Y sinh năm 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi vì những khám phá của họ liên quan cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi.

vna-potal-giai-nobel-y-sinh-2025-vinh-danh-3-nha-khoa-hoc-mary-e-brunkow-fred-ramsdell-va-shimon-sakaguchi-8320705.jpg

Ngày 6/10/2025 (giờ Việt Nam), Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển công bố giải Nobel Y sinh năm 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi vì những khám phá của họ liên quan cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi./.

