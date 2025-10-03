9 tháng, vốn tăng thêm khu vực doanh nghiệp tăng hơn 168%

Tại họp báo thường kỳ quý 3 năm 2025 Bộ Tài chính chiều 3/10, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 9 tháng năm 2025, tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu rất tích cực, cho thấy doanh nghiệp có niềm tin vào thị trường.

Cụ thể, 9 tháng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 3,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 168% so với cùng kỳ năm trước.

“Đây là một tín hiệu rất tích cực bởi vì các doanh nghiệp đang hoạt động mà tăng thêm vốn có nghĩa là họ có niềm tin vào thị trường,” bà Hương nhấn mạnh.

Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt trên 231.000 doanh nghiệp, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước và tăng gấp 1,32 lần so với số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Làn sóng khởi nghiệp vẫn đang tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt sau Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân.

“Mỗi tháng có trung bình 18.600 doanh nghiệp thành lập mới nhưng riêng tháng 6 - sau khi Nghị quyết định 68 ra đời, chúng ta đạt được kỷ lục hơn 24.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng hơn 44,7% so với bình quân của 5 tháng đầu năm và cao gấp 1,5 lần mức trung bình của giai đoạn 2021-2024,” Phó Cục trưởng Trịnh Thị Hương cho biết.

Tuy nhiên, bà Hương cũng đánh giá quy mô vốn trung bình của doanh nghiệp còn khiêm tốn, ở mức khoảng 10 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Cùng với đó, các doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế địa chính trị thế giới biến động khó lường, ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, hiện nay Chính phủ và Bộ Tài chính là cơ quan tham mưu đang tích cực triển khai cùng các bộ ngành và địa phương, tổ chức, hiệp hội để thúc đẩy các giải pháp, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68 và 198.

“Hiện nay, đã có 34/34 địa phương và 21/21 Bộ ngành đã phê duyệt và ban hành kế hoạch triển khai. Rất nhiều giải pháp đã được hoàn thành,” bà Hương thông tin.

Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết Bộ Tài chính tập trung vào 2 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ nhất là hoàn thiện, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng về chi phí tuân thủ, khơi thông tháo gỡ rào cản. Tiếp đến là hỗ trợ giúp doanh nghiệp thu hẹp các khoảng cách về quản trị, thuế, kế toán…

Phó Cục trưởng Hương cho biết Bộ Tài chính đang xây dựng hai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Một là chương trình hỗ trợ phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong. Hai là chương trình đào tạo 10.000 CEO cho các doanh nghiệp.

Thông tin thêm về nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, bức tranh hoạt động của doanh nghiệp đang có nhiều tín hiệu tích cực.

“Các chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 68 sẽ tiếp tục mang lại giải pháp thiết thực, đặc biệt hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển đúng định hướng,” Thứ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng./.

