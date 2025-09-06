Tháng Tám: Hơn 20.000 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký vượt trội

Ngày 6/9, Cục Thống kê đã công bố tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy sự khởi sắc rõ nét trong tháng Tám cũng như duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tám tháng đầu năm.

Dữ liệu ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới và tổng vốn đăng ký đều tăng trưởng ấn tượng, phản ánh niềm tin và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong tháng Tám, cả nước chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với 20,5 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký lên đến 326,1 nghìn tỷ đồng đồng thời tạo ra việc làm cho 106,9 nghìn lao động.

So với tháng Bảy, các chỉ số đều tăng trưởng khá ấn tượng. Cụ thể, số doanh nghiệp tăng 23,9%, số vốn đăng ký tăng gần 2,8 lần và số lao động tăng 35,4%. Đặc biệt là khi so sánh với cùng kỳ năm trước (tháng 8/2024), mức tăng trưởng còn ấn tượng hơn khi số doanh nghiệp tăng 52,9% và số vốn đăng ký gấp hơn 2,6 lần và số lao động tăng 49%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Tám đạt 15,9 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với tháng trước và tăng 71,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều này thể hiện quy mô đầu tư của các doanh nghiệp mới có xu hướng lớn hơn. Cùng với đó, nền kinh tế đón nhận 12,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 15% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung tám tháng của năm 2025, cả nước có 128,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,25 triệu tỷ đồng và gần 777 nghìn lao động đăng ký. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 15,7%, vốn đăng ký tăng 26,1% và lao động tăng 15,5%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong giai đoạn này đạt 9,8 tỷ đồng và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tám tháng đạt gần 4.135,7 nghìn tỷ đồng, tăng 105,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, riêng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đã đạt 2,88 triệu tỷ đồng, tăng mạnh 182,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 81,1 nghìn doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động (tăng 41,4% so với cùng kỳ), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 209,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, bình quân mỗi tháng có tới 26,2 nghìn doanh nghiệp gia nhập hoặc tái nhập thị trường.

Đáng chú ý, khu vực dịch vụ tiếp tục dẫn đầu với 98,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 17,4%). Tiếp theo là khu vực công nghiệp và xây dựng với 28,4 nghìn doanh nghiệp (tăng 10,7%) và nông, lâm nghiệp và thủy sản với 1.167 doanh nghiệp (tăng 7,1%).

Tuy nhiên, thị trường cũng chứng kiến một số lượng các doanh nghiệp rút lui. Trong tháng Tám, cả nước có 6,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (giảm 11% so với tháng trước nhưng tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024). Bên cạnh đó, 6,9 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 56,8% và 33,2%) và 3,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng ấn tượng 96,7% và 99,0%).

Tính chung tám tháng năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 95 nghìn (tăng 14,7%), 47,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng chờ giải thể (tăng 23,7%) và 18,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 31,5%). Bình quân mỗi tháng có khoảng 20,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, qua đây cho thấy sự thanh lọc và tái cơ cấu liên tục trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh./.

Sản xuất công nghiệp tháng Tám tiếp tục tăng trưởng 2,2% Chỉ số IIP tháng Tám ước tính tăng 2,2% so với tháng Bảy và ghi nhận mức tăng đáng kể 8,9% so với cùng kỳ và góp phần củng cố đà tăng trưởng chung của tám tháng ước đạt 8,5% so với cùng kỳ năm 2024.