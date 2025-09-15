91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V năm 2024-2025 tổ chức họp Hội đồng Chung khảo.

Theo báo cáo của Hội đồng Sơ khảo giải, tính đến hết ngày 31/7/2025, Ban Tổ chức đã nhận được 1.110 tác phẩm dự thi hợp lệ của 4 thể loại báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của gần 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Sau hai tuần tiến hành chấm bài độc lập, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khách quan, các thành viên Hội đồng Sơ khảo đã phân tích, trao đổi, đánh giá toàn diện đối với từng tác phẩm và đi đến thống nhất lựa chọn các tác phẩm vào chấm chung khảo.

Kết quả, Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 91 tác phẩm thuộc 4 thể loại, trong đó báo in 30 tác phẩm, báo điện tử 35 tác phẩm, truyền hình 16 tác phẩm, phát thanh 10 tác phẩm vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xem xét, chấm xếp hạng giải: Đặc biệt (nếu có), A, B, C và Khuyến khích.

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V có sự tham gia đông đảo của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Các tác phẩm báo chí không chỉ tập trung phản ánh về đề tài phòng chống, tham nhũng, tiêu cực mà còn tập trung tuyên truyền, phản ánh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội, phê phán, lên án mạnh mẽ những hành vi lãng phí; tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cả trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước.

Một số tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện dưới hình thức mega story. Các tác phẩm của các cơ quan báo chí địa phương khá tốt về chất lượng, có sự đầu tư sâu về chủ đề, đề tài, cách thức thể hiện tác phẩm báo chí phong phú, theo xu hướng của báo chí hiện đại; phản ánh, đấu tranh với "bệnh sợ trách nhiệm," tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Nhiều tác phẩm phản ánh vai trò, kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025 dự kiến số lượng, cơ cấu Giải lần thứ V gồm 44 giải, cụ thể như sau: giải Đặc biệt (nếu có), 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải Khuyến khích.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại cuộc họp, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng đông đảo của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quy tụ những cây viết giỏi ở các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Chất lượng các tác phẩm tham dự giải qua mỗi năm đều được nâng lên rõ rệt. Kết quả chấm điểm của Hội đồng Sơ khảo là nội dung quan trọng, giúp Hội đồng Chung khảo thực hiện những công việc tiếp theo để lựa chọn được những tác phẩm thực sự có giá trị, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội, có tính định hướng cao, thực hiện đúng theo tinh thần, quy chế làm việc của Hội đồng, đảm bảo thực hiện tốt thể lệ của cuộc thi.

Hội đồng Chung khảo cần bám sát căn cứ, tiêu chí, thể lệ giải trong quá trình bình xét, chấm điểm các tác phẩm báo chí, trên tinh thần khách quan, toàn diện và chính xác, từ đó lựa chọn những tác phẩm xứng đáng, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga lưu ý.

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cơ cấu giải thưởng gồm: giải Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích cho các loại hình báo chí, trong đó giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng; giải A mỗi giải 50 triệu đồng; giải B mỗi giải 30 triệu đồng; giải C mỗi giải 20 triệu; giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 11/2025 nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam./.

