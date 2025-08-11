Anh nêu rõ quan điểm chấm dứt chiến sự Ukraine

Theo Reuters, Thủ tướng Anh Keir Starmer ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh Kiev phải tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào về chấm dứt xung đột.

Tuyên bố này do người phát ngôn của Thủ tướng Anh công bố ngày 11/8.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska vào ngày 15/8, trong bối cảnh Ukraine lo ngại hai nhà lãnh đạo này có thể tìm cách áp đặt các điều khoản nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài ba năm rưỡi.

Người phát ngôn của ông Starmer nói với báo giới: “Chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng Tổng thống Putin, nhưng chúng tôi sẽ ủng hộ Ukraine, Tổng thống Trump và các quốc gia châu Âu khi bước vào đàm phán này…

Bất kỳ nền hòa bình nào cũng phải được xây dựng cùng với Ukraine, không thể áp đặt lên nước này, và chúng tôi sẽ không tưởng thưởng cho hành động xâm lược hay thỏa hiệp về chủ quyền.

Ukraine sẽ tự quyết định tương lai của mình và chúng tôi sẽ ủng hộ họ trên mỗi bước đường”./.

Ukraine phản đối mạnh mẽ đề xuất "chia cắt lãnh thổ" Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quan điểm rằng mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều là "quyết định chết" và "sẽ không bao giờ có hiệu lực."