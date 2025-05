Bà Rịa-Vũng Tàu: Đánh bạn nhậu tử vong, 6 thanh niên lãnh tổng cộng 79 năm tù

Ngày 30/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Quân Anh (sinh năm 1999) 17 năm tù; Đinh Tấn Thọ Vũ (sinh năm 2001) 13 năm tù; Đặng Hữu Tiền (sinh năm 1997) và Phạm Minh Hoàng (sinh năm 2002) mỗi bị cáo 12 năm 6 tháng tù; Huỳnh Ngọc Sơn (sinh năm 1996) và Trần Quốc An (sinh năm 1994) mỗi bị cáo 12 năm tù về tội giết người.

Tòa cũng buộc 6 bị cáo trên bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng theo thỏa thuận tại phiên tòa. Vụ án được Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra xét xử vào ngày 27/5, sau đó, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 10/7/2024, cả 6 thanh niên trên ngồi ăn nhậu với N.T.Q (sinh năm 1994) và một số người khác ở phường Phước Hòa, thành phố Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trong lúc nhậu, giữa Vũ và Q có to tiếng cãi nhau. Đến khoảng 23 giờ cả nhóm ra về, nhưng do bực tức, Vũ đứng trước cửa quán, gọi Q lại tiếp tục chửi bới. Quân Anh bước đến can ngăn, nhưng bị Q đẩy ra nên dùng tay tát vào cổ, gáy của Q.

Trong quá trình tiếp tục cự cãi thì Q bị Sơn đấm vào người và vai, rồi Quân Anh, Vũ cùng xông đến đánh. Sau đó Tiền và Hoàng cũng tham gia đánh Q.

Do bị cả nhóm đánh hội đồng, nên Q không bỏ chạy được, cúi đầu chịu trận, lúc này Quân Anh nhặt một cục bê tông bên lề đường (nặng 5,9kg) ném vào đầu Q. Khi nạn nhân ngã ngửa ra đường, Quốc An tiếp tục đến đá vào người Q.

Sau đó, Sơn đứng ra can ngăn rồi cả nhóm bỏ đi về. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Kết quả giám định, nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não (chảy máu não, phù não); chấn thương bụng (nứt gan, tụ máu mạc nối nhỏ)./.

Cà Mau: Bắt giữ một đối tượng đánh bạn trên thuyền tử vong Đồn Biên phòng Sông Đốc - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau bắt giữ đối tượng Trần Hoàng Vũ (sinh năm 2001, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) vì đã đánh bạn thuyền tử vong.