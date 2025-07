Bão số 3 đi vào phía Nam Hải Phòng và Ninh Bình vào lúc 10 giờ sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 70km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 10km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 25km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Nhận định về diễn biến tiếp theo, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, sau 10 giờ sáng nay, bão số 3 sẽ đi vào khu vực phía Nam Hải Phòng và Ninh Bình với cường độ gió cấp 9-10, giật cấp 11, gió trong đất liền khoảng cấp 6-7, giật cấp 8.

Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh rađa thời tiết cho thấy vùng mây ở phía bắc hoàn lưu cơn bão đang di chuyển vào khu vực Hà Nội như: xã Sơn Tây, Tùng Thiện, Phúc Thọ, Đoài Phương, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Thạch Thất, Hạ Bằng, Hoà Lạc, Cổ Loa... Vùng mây này tiếp tục hình thành và phát triển trên khu vực Hà Nội.

Từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 22/7, các phường thuộc nội thành Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Hồng Hà, Ba Đình, Khương Đình... có mưa, mưa rào và có thể có dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc trung tâm thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 22/7 đến ngày 25/7, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông Thao, sông Lô, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, thượng nguồn sông Mã, sông Cả lên mức báo động 1 - báo động 2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Mã, sông Cả ở dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) có dao động và ở dưới mức báo động 1./.

Bão số 3 ở ven bờ Hải Phòng-Ninh Bình, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12 Dự báo, 19h ngày 22/7, bão trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hóa, cấp 6, giật cấp 8; đến 7h ngày 23/7, bão trên vùng Thượng Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.