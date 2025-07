Nghệ An: Bộ đội Biên phòng bám cơ sở, giúp dân ứng phó bão số 3

Tỉnh Nghệ An có hơn 80km đường bờ biển và trên 460km đường biên giới tiếp giáp với Lào. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), những ngày qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chủ động triển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên cả tuyến biển và tuyến biên giới giáp Lào.

Xác định cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã duy trì 3 tàu công suất lớn, 8 xuồng với gần 70 cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng làm nhiệm vụ trên biển.

Tại các đồn biên phòng tuyến biển như Cửa khẩu Cảng Cửa Lò-Bến Thủy, Diễn Thành, Quỳnh Phương, Quỳnh Thuận..., các đơn vị đã xây dựng phương án phòng, chống bão; bố trí quân số, phương tiện cơ động, ứng trực sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Trong ngày 21/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã thành lập các đoàn trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu trên dọc tuyến biển.

Các đơn vị biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng kêu gọi gần 850 phương tiện với hơn 4.400 lao động vào nơi trú tránh an toàn.

Tổng số tàu thuyền được kêu gọi vào neo đậu an toàn lên tới gần 2.820 chiếc, hoàn tất trước thời điểm 10 giờ ngày 21/7.

Có mặt tại Cảng Cửa Lò-Bến Thủy để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão, Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết lực lượng biên phòng đã phối hợp chính quyền các địa phương ven biển tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân nhanh chóng đưa tàu, thuyền vào bờ và khu neo đậu an toàn.

Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An tuyên truyền, hướng dẫn chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản di chuyển lồng bè đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Các tổ, đội công tác được phân công kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa sông, cửa lạch, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ 5 giờ ngày 21/7.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu, tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung có khả năng xảy ra mưa to và rất to, nguy cơ ngập lụt xảy ra trên diện rộng rất cao.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị đóng chân trên tuyến biên giới biển, tuyến biên giới giáp Lào tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị và địa bàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai để triển khai lực lượng, ứng cứu kịp thời nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân.

Dù Nghệ An không nằm trong vùng bão số 3 đổ bộ trực tiếp, song lực lượng Biên phòng vẫn không chủ quan.

Bốn tổ công tác do các đồng chí trong Ban Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo đã được cử về các xã ven biển để phối hợp hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè thủy sản, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Các đơn vị biên phòng tuyến biển đã chủ động triển khai nhân lực, phương tiện bám cơ sở để hỗ trợ, giúp dân bất kể đêm ngày trong điều kiện thời tiết mưa gió.

Trung tá Trần Văn Thế, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò- Bến Thủy cho biết đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực, kêu gọi 100% tàu thuyền, ngư dân vào neo đậu an toàn, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân chống bão, đảm bảo an toàn tài sản, khu vực du lịch và các địa bàn trọng yếu.

Đơn vị cũng kiểm tra, rà soát, có phương án bảo đảm an ninh cho khu du lịch và các địa bàn xung yếu được giao quản lý.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An hỗ trợ ngư dân chằng cột tàu thuyền tại nơi tránh trú bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại các cửa biển như Lạch Cờn, Lạch Thơi, Lạch Quèn, Lạch Vạn, Cửa Lò-Bến Thủy…, cán bộ, chiến sỹ sử dụng canô, loa tay, bộ đàm tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tìm nơi neo đậu an toàn, hỗ trợ giằng buộc chắc chắn phương tiện nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão.

Ngư dân Phùng Bá Dũng (phường Cửa Lò) chia sẻ gia đình ông có hai tàu công suất lớn khai thác xa bờ. Trước khi có lệnh cấm biển, ông đã chủ động đưa tàu cập cảng. Bộ đội Biên phòng đã hướng dẫn ông vào luồng lạch an toàn và hỗ trợ giằng buộc tàu vào ụ nổi để tránh va đập.

Theo ngư dân Hoàng Văn Khanh (xã Hải Lộc), lực lượng Biên phòng cũng dùng canô tiếp cận tàu ngoài khơi để kêu gọi cập bờ kịp thời, hỗ trợ bảo vệ ngư lưới cụ, neo buộc tàu chắc chắn.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang ngày đêm bám trụ cơ sở, giữ vững an toàn khu vực biên giới và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trong mùa mưa bão./.

