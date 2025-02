Bảo tàng Quốc gia Séc trưng bày hóa thạch 3,2 triệu năm của tổ tiên loài người

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 4/2, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala thông báo Bảo tàng Quốc gia ở thủ đô Praha sẽ trưng bày hóa thạch 3,2 triệu năm tuổi của tổ tiên loài người có tên khoa học là Australopithecus afrarensis, còn gọi là "Lucy", từ ngày 25/8 tới.

Đây là hiện vật do Bảo tàng Quốc gia Ethiopia cho mượn. Với sự kiện này, những người quan tâm có thể được chiêm ngưỡng một trong những cuộc triển lãm về cổ nhân chủng học có giá trị nhất và lâu đời nhất trên thế giới trong 60 ngày.



Bảo tàng quốc gia Ethiopia cũng sẽ cho Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc mượn "Selam", một hóa thạch 100.000 năm tuổi của một đứa trẻ cùng loài với "Lucy."

Cả hai hiện vật được cho mượn với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Cộng hòa Séc và Bộ Du lịch Ethiopia.



Bộ xương của một người vượn cái thuộc loài Australopithecus afrarensis, sống cách đây khoảng 3,2 triệu năm, được nhà cổ nhân chủng học người Mỹ Donald Johanson tìm thấy vào ngày 24/11/1974 ở Ethiopia tại lưu vực Afar của thung lũng sông Awash gần làng Hadar.

Hiện vật này được đặt tên theo tên bài hát "Lucy in the Sky with Diamonds" của nhóm The Beatles, bài hát mà các thành viên trong đoàn thám hiểm đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Sau khi khám phá được công bố, "Lucy" đã trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu và đã được trưng bày trong một chiếc tủ kính trên khắp nước Mỹ suốt 6 năm.



Bộ xương của "Lucy" hiện được Bảo tàng Quốc gia Ethiopia ở Addis Ababa lưu giữ, nhưng đó chỉ là bản sao bằng thạch cao được trưng bày cho công chúng, thay vì bộ xương gốc.

Một mô hình khác của "Lucy" hiện cũng được trưng bày tại khu triển lãm Anthropios của Bảo tàng Moravia ở thành phố Brno của Cộng hòa Séc./.

