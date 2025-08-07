Bé trai 1 tuổi suy hô hấp nguy kịch do uống phải tinh dầu đuổi muỗi

Ngày 7/8, Bệnh viện Nhi Hà Nội thông tin các bác sỹ của bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bé trai 15 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch do uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

Bác sỹ Phí Văn Công - Khoa Hồi sức tích cực cho hay bé trai được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị tích cực ngay. Trước đó, trẻ uống phải dung dịch tinh dầu đuổi muỗi. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với các bậc phụ huynh trong việc sử dụng và bảo quản các sản phẩm hóa chất trong nhà có trẻ nhỏ.

Qua tìm hiểu tinh dầu này rất thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hoá chất nguy hiểm cho sức khỏe con người khi hít hoặc uống phải.

Tình trạng của bé diễn tiến nhanh và nghiêm trọng. Tổn thương phổi rất xấu và lan tỏa cả hai bên. Phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.

Bệnh nhi bị co giật nhiều lần. Trẻ đã có nhiều cơn co giật, sốt, suy hô hấp trước khi được chuyển đến bệnh viện. Mặc dù bệnh nhi được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, co giật đã được kiểm soát, tuy nhiên, bệnh vẫn còn rất nặng. Tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 48-72 giờ tới.

Các bác sỹ cảnh báo một số chất hóa học trong dung môi của tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn. Đáng lo ngại, nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ.

Qua trường hợp này, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý: Tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ; Đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi; Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất, cầm đồ vật nghi ngờ cùng trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất./.

