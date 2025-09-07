Multimedia

Infographics

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê quán thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; trình độ lý luận Chính trị Cao cấp.

vna-potal-bi-thu-thanh-uy-da-nang-luong-nguyen-minh-triet.jpg

Chiều 6/9/2025, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 2292-QĐNS/TW ngày 5/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bí thư Thành ủy Đà Nẵng #Lương Nguyễn Minh Triết #Công tác cán bộ #Thành ủy Đà Nẵng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xăng RON 95-III có giá gần 20.500 đồng mỗi lít

Xăng RON 95-III có giá gần 20.500 đồng mỗi lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 4/9/2025 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.851 đồng/lít và giá xăng RON 95-III không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Không gian triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa

Không gian triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 28/8-15/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.