Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết

Chiều 6/9/2025, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 2292-QĐNS/TW ngày 5/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025./.
Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Phạm Đức Ấn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.