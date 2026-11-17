Các hãng hàng không Việt Nam đã tăng cường mở đường bay đến Philippines, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai nước, cũng củng cố sự hiện diện của Hãng hàng không Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực.

Mở rộng kết nối Đông Nam Á

Vào ngày 10/11 vừa qua, Hãng hàng không Vietjet đã mở ba đường bay mới kết nối Việt Nam với Philippines, gồm Thành phố Hồ Chí Minh-Cebu, Hà Nội-Cebu và Thành phố Hồ Chí Minh-Clark, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế và tăng cường kết nối, thúc đẩy du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia và khu vực. Mỗi đường bay được khai thác với tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần, mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Vietjet nhấn mạnh việc liên tiếp mở thêm các đường bay thẳng đến Cebu và Clark thể hiện cam kết phát triển lâu dài của Vietjet tại Philippines, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối hàng không kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch, gắn kết các quốc gia và nền văn hóa.

“Vietjet mong muốn mang đến nhiều cơ hội đi lại thuận tiện cho người dân và du khách, góp phần thúc đẩy dòng khách hai chiều, giao thương và hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Philippines. Những kết nối mới sẽ tiếp tục đưa hai quốc gia đến gần nhau hơn, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển mới,” ông Sơn nói.

Trước đó, từ ngày 2/12/2025, Vietnam Airlines đã mở đường bay thẳng từ Hà Nội đến Cebu (Philippines) với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus A321. Đây là đường bay thẳng đầu tiên của Hãng kết nối Việt Nam với thành phố biển nổi tiếng Cebu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng bay tại khu vực Đông Nam Á.

Philippines được đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng trong khu vực, với nhu cầu du lịch và giao thương không ngừng gia tăng. Từ năm 1991 đến tháng 4/2026, Vietnam Airlines đã khai thác khoảng 4.200 chuyến bay, vận chuyển hơn 430.000 lượt hành khách giữa hai nước. Hiện, Hãng đang khai thác 17 chuyến bay mỗi tuần kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Manila và Hà Nội với Cebu.

Vietnam Airlines đã mở đường bay thẳng từ Hà Nội đến Cebu (Philippines). (Ảnh: VNA cung cấp)

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, sau Manila, Cebu là điểm đến thứ hai tại Philippines mà Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng, góp phần hoàn thiện mạng lưới bay Đông Nam Á (ASEAN) và khẳng định vai trò kết nối của Hãng trong khu vực. Đường bay thẳng giúp Vietnam Airlines tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các hãng hàng không khác vốn chủ yếu khai thác nối chuyến qua Manila hay Singapore.

“Việc đưa Cebu vào mạng lưới khai thác không chỉ mang đến thêm một lựa chọn hấp dẫn cho du khách Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong kết nối các quốc gia ASEAN, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai nước,” ông Tuấn đánh giá.

Ông Tuấn cũng khẳng định đường bay mới này cũng thể hiện vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong việc triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần tăng cường hợp tác du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Philippines, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định sứ mệnh là cầu nối hàng không quan trọng của khu vực, mở rộng “biên giới mềm” của đất nước qua mạng bay quốc tế, đồng hành cùng tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam.

Thúc đẩy du lịch, giao thương

Với đường bay thẳng, thời gian bay từ Việt Nam đến Philippines chỉ khoảng 3 giờ, hành khách không còn phải mất từ 6-8 tiếng cho hành trình nối chuyến qua các điểm trung gian như trước đây, sẽ tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại để tham quan du lịch và làm việc.

Cebu được mệnh danh là “trái tim miền Trung Philippines”, nơi sở hữu vẻ đẹp biển đảo nguyên sơ, sức hút văn hóa đặc trưng và những trải nghiệm du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng, thể thao biển cho tới khám phá thiên nhiên.

Cebu không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng của Philippines, mà còn là trung tâm văn hóa- lịch sử lâu đời và cửa ngõ đến các vùng biển đảo như Bohol, Mactan hay Malapascua. Với đường bay mới, hành khách Việt Nam có thêm lựa chọn du lịch biển đảo ngắn ngày, trong khi du khách Philippines có thể dễ dàng đến Việt Nam để tham quan, làm việc hoặc kết nối kinh doanh. Đây là sự mở rộng tự nhiên của dòng khách hai chiều giữa hai quốc gia có quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng.

Là thành phố lớn thứ hai chỉ sau thủ đô Manila, Cebu còn có những hòn đảo đẹp ngất ngây và các dãy núi sừng sững giữa thành phố. (Ảnh: Unsplash)

Trong khi đó, Clark - trung tâm kinh tế, đô thị đang phát triển ở phía bắc Manila, khám phá những điểm đến hấp dẫn của khu vực Trung và Bắc đảo Luzon, đảo lớn nhất Philippines. Clark hấp dẫn du khách nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên, lịch sử và các khu nghỉ dưỡng, giải trí như: hồ nước xanh nằm giữa miệng núi lửa Pinatubo; công viên nước Aqua Planet, bảo tàng Clark Museum…

Việc mở đường bay mới ngoài tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Việt Nam tiếp cận một trong những thiên đường biển đảo nổi tiếng nhất khu vực, còn mang tới cho hành khách từ Philippines cơ hội khám phá Hà Nội, điểm đến giàu bản sắc với bốn mùa rõ nét, ẩm thực tinh tế và kết nối thuận tiện tới các địa danh nổi tiếng như Hạ Long, Ninh Bình, Sapa.

Các đường bay thẳng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Philippines cũng củng cố sự hiện diện của Hãng hàng không Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực, thúc đẩy mạnh mẽ luồng khách hai chiều giữa hai quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời tạo động lực thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa trong khu vực./.

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