Các nhà mạng dốc sức bảo vệ hạ tầng thông tin trước cơn bão số 13 Kalmaegi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 6/11, tâm bão số 13 - Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía đông, giữ cường độ cấp 14, giật cấp 17, hướng di chuyển, tốc độ giảm nhẹ còn 25-30 km/h. Dự kiến bão đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai từ 19-20 giờ ngày 06/11/2025, cấp độ tối đa 12.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 - Kalmaegi, các nhà mạng đã lập tức kích hoạt trạng thái sẵn sàng toàn lực cho mọi tình huống.

Điều động trạm phát sóng dã chiến

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, khi bão tiến vào Biển Đông, VNPT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên khẩn trương rà soát cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, gia cố, chằng chống các trạm viễn thông và kiểm tra an toàn các tuyến cáp quang liên tỉnh.

Các đơn vị bổ sung nhiên liệu, máy phát điện, vật tư dự phòng tại các đài, trạm viễn thông để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong mọi tình huống. Lực lượng kỹ thuật được tăng cường trực onsite tại các điểm trọng yếu, đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, Lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã họp chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các phương án ứng phó. (Ảnh: VNPT)

Đến thời điểm hiện tại, các VNPT tỉnh, thành trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 13 đã hoàn tất công tác rà soát, củng cố hạ tầng và bố trí vật tư dự phòng tại các đài, trạm viễn thông; bổ sung máy phát điện nhỏ cho các trạm nút mạng, đảm bảo duy trì nguồn điện ổn định cho các thiết bị ưu tiên.

Đáng chú ý, VNPT đã điều động bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại như xe phát sóng lưu động tự hành, container thông tin, trạm phát sóng dã chiến, cùng 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat và 31 trạm VSAT-IP đến các tỉnh trong khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, hệ thống truyền dẫn vệ tinh cũng đã được kích hoạt, bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp.

VNPT đã quán triệt tinh thần "4 tại chỗ" đến toàn bộ các đơn vị trong vùng bão. Lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 24/7 tại các trạm trọng yếu, đồng thời thành lập đội cơ động ứng cứu thông tin để đảm bảo sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Sáng 6/11, xe phát sóng lưu động cùng xe thông tin chuyên dùng của VNPT đã được ở các điểm phía Đông tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó bão số 13 của chính quyền.

Mền Bắc, miền Nam cùng "chi viện" để chống bão

Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng cho hay Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của MobiFone đã triệu tập cuộc họp trực tuyến với các đơn vị miền Trung để đánh giá rủi ro, cập nhật tình hình và điều chỉnh kịch bản xử lý theo từng cấp độ. Nhà mạng đã phân nhiệm cụ thể cho từng bộ phận theo nguyên tắc "5 rõ" và áp dụng chế độ trực giám sát 24/7, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống tuân thủ tinh thần "4 tại chỗ," "3 sẵn sàng," "5 chủ động."

Ở tuyến hạ tầng kỹ thuật, hệ thống trạm phát sóng, tuyến truyền dẫn, cột anten và toàn bộ site cấp 1 - cấp 2 được rà soát từ sớm. Khu vực có nguy cơ ngập lụt được lắp đặt biện pháp bảo vệ thiết bị và bổ sung nguồn điện dự phòng.

MobiFone cũng điều động lực lượng ứng cứu trên toàn mạng lưới, huy động hơn 200 đội kỹ thuật với trên 800 nhân sự trực chiến 24/7 tại các điểm xung yếu. Song song với đó, Tổng công ty tăng cường 12 đội hỗ trợ từ mạng lưới miền Bắc và 15 đội từ miền Nam, sẵn sàng cơ động mở rộng phạm vi ứng cứu, khôi phục thông tin tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị cũng được triển khai đồng bộ, trong đó gần 2.500 máy phát điện đã được cấp bổ sung cho các trạm trọng yếu và các điểm có nguy cơ mất điện kéo dài, bảo đảm duy trì liên lạc liên tục trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Ngay khi bão số 13 xuất hiện, MobiFone đã kích hoạt cơ chế chỉ huy ứng phó. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn triệu tập cuộc họp trực tuyến với các đơn vị miền Trung. (Ảnh: MobiFone)

Hệ thống điện, thiết bị đóng cắt, máy phát điện, ắc quy và UPS được kiểm tra, bảo dưỡng và đảm bảo sẵn sàng hoạt động. MobiFone cũng bố trí lực lượng trực tại chỗ theo từng địa bàn, với hàng trăm nhân sự sẵn sàng ứng phó tại các tỉnh.

Ngoài ra, MobiFone phối hợp với các cơ quan chức năng để gửi tin nhắn cảnh báo và hướng dẫn người dân về các kỹ năng ứng phó mưa bão tại những khu vực có nguy cơ cao, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Trong suốt thời gian bão đổ bộ, MobiFone duy trì chế độ chỉ huy liên tục, cập nhật tình hình theo thời gian thực và điều phối trực tuyến giữa Tổng công ty và các đơn vị tại địa phương.

Ngoài ra, MobiFone đã chuẩn bị sẵn các phương án ứng trực sau bão: Lực lượng kỹ thuật túc trực tại các điểm trọng yếu, thiết bị dự phòng được kích hoạt, phương tiện cơ động sẵn sàng lên đường khắc phục ngay khi thời tiết cho phép. Mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ hạ tầng viễn thông và duy trì kết nối an toàn để người dân, cơ quan chức năng và doanh nghiệp có thể liên lạc thông suốt trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Ứng phó ở cấp độ cao nhất

Trong khi đó, đại diện Viettel cho hay tập đoàn này đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó ở cấp độ cao nhất nhằm bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo và cứu hộ, cứu nạn trước diễn biến phức tạp của bão số 13 tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tại buổi họp ngày 6/11/2025 do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Đạt cho hay Viettel đã điều động bốn đoàn chỉ huy tiền phương tới Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa để trực tiếp điều hành tại chỗ, trong khi các địa bàn còn lại do Giám đốc Viettel tỉnh phụ trách. Hơn 1.000 cán bộ kỹ thuật, cơ điện, truyền dẫn và bảo đảm thông tin đã được tăng cường, chia thành 190 đội BTS, 50 đội cơ điện, 170 đội bảo đảm thông tin cùng 20 đội truyền dẫn tinh nhuệ, sẵn sàng cơ động ứng cứu theo vùng phụ trách.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó ở cấp độ cao nhất. (Ảnh: Viettel)

Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị được triển khai đồng bộ với quy mô lớn. Viettel đã bổ sung 397 máy phát điện cơ động cho các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, bảo đảm 110% năng lực dự phòng cho các trạm trọng yếu. Ngoài ra, hơn 1.600 bình ắc quy được chuyển bổ sung cho hơn 1.100 trạm viễn thông để duy trì hoạt động ổn định khi mất điện diện rộng. 17 bộ điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm cầm tay và 9 xe phát sóng cơ động đã được phân bổ tới các địa bàn trọng điểm, trong đó riêng Gia Lai và Bình Định còn được tăng cường thêm hai drone vận tải hỗ trợ vận chuyển vật tư và hàng cứu trợ khi đường bộ bị chia cắt.

Hệ thống Trung tâm điều hành (NOC) của Viettel tại 9 tỉnh được kích hoạt 24/24 giờ, cập nhật dữ liệu thời gian thực, giám sát và điều phối lực lượng ứng cứu nhanh ngay khi bão đổ bộ.

Hơn 1.000 cán bộ kỹ thuật, cơ điện, truyền dẫn và bảo đảm thông tin đã được tăng cường, chia thành các đội sẵn sàng cơ động ứng cứu theo vùng phụ trách. (Ảnh: Viettel)

Trước đó, trong cuộc họp khẩn ngày 4/11 tại Gia Lai, lãnh đạo Viettel đã yêu cầu toàn bộ phương án ứng phó phải được hoàn tất trước ngày 5/11. Hệ thống điện dự phòng được củng cố, chủ động nâng cao vị trí lắp đặt máy phát để bảo đảm cơ quan đầu não vẫn vận hành liên tục ngay cả khi nước lũ dâng cao.

Các dữ liệu về kho vật tư, điểm trữ xăng dầu đều được cập nhật trên phần mềm Phòng chống thiên tai do Viettel phát triển, giúp chỉ huy có thể giám sát và điều hành tổng thể theo thời gian thực. Bên cạnh đó, Tập đoàn triển khai mô hình trạm gập kiểu Lego - các trạm phát sóng di động có thể lắp ráp nhanh và vận chuyển dễ dàng trong điều kiện khẩn cấp, phục vụ phục hồi thông tin ở khu vực bị cô lập.../.

