Cần Thơ biến định hướng chiến lược thành cơ chế, chính sách thực chất

Thành phố Cần Thơ phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Theo ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đây không chỉ là mục tiêu mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao và khát vọng lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong hành trình xây dựng thành phố Cần Thơ.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025-2030 từ 10-10,5%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 215 triệu đồng/người/năm, tổng thu ngân sách phấn đấu đến năm 2030 ước đạt 57.000 tỷ đồng....

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành ủy Cần Thơ đã xác định những động lực tăng trưởng mới, mang tính đột phá trong thời gian tới. Cụ thể là đẩy mạnh thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, phấn đấu đến năm 2030 kinh tế số chiếm 30% GRDP, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đạt trên 55% vào tăng trưởng.

Cần Thơ tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số; hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và công nghệ thông tin tập trung; thu hút đầu tư, xây dựng trung tâm logistics hiện đại, gắn với cảng biển, cảng hàng không, hình thành hành lang kinh tế mới, tạo không gian phát triển rộng mở cho thành phố và cả vùng.

Ngoài ra, cần đổi mới tư duy, thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị; cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân; tập trung củng cố, phát triển mới doanh nghiệp tư nhân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Có thể nói, với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, cùng việc phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng mang tính đột phá nêu trên, thành phố Cần Thơ tự tin sẽ bứt phá vươn lên mạnh mẽ; đến năm 2045 là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, đô thị thông minh đáng sống của Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình, để biến những khát vọng, mục tiêu, động lực tăng trưởng thành những kết quả cụ thể, thời gian tới, Thành ủy và chính quyền thành phố Cần Thơ xác định phải đi đầu trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, nhằm biến định hướng chiến lược thành cơ chế, chính sách thực chất. Trọng tâm trước hết là hoàn thiện hệ thống quy hoạch phát triển tổng thể, đồng bộ giữa kinh tế-xã hội, đô thị, nông thôn, ngành và lĩnh vực sau khi mở rộng không gian hành chính, qua đó tạo nền tảng pháp lý và không gian phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Thành phố chủ động kiến nghị Trung ương tổng kết Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Trên cơ sở đó, các bên liên quan kiến nghị sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách đặc thù mới, mang tính đột phá, phù hợp tình hình, nhằm tạo khuôn khổ thể chế mạnh mẽ để huy động và phân bổ nguồn lực.

Thành phố sẽ tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, phấn đấu tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%. Thành phố quyết liệt tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, thông thoáng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Cần Thơ sẽ đi tiên phong trong khơi thông và huy động nguồn lực xã hội, thu hút vốn FDI, ODA cho các dự án hạ tầng trọng điểm, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm đạt khoảng 40% GRDP. Thành phố cũng triển khai cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

Cần Thơ tin tưởng sẽ khơi thông các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển, khẳng định vai trò trung tâm, động lực của vùng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Cần Thơ: Đề cao đổi mới, tạo sức lan tỏa cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long Ứng dụng “Cần Thơ Smart” trở thành kênh tương tác, tiếp thu ý kiến đa chiều, phản ánh nguyện vọng nhân dân, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và dân chủ trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố.