Ngày 6/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 13 (Kalmaegi) vẫn rất mạnh, sức gió gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn khoảng 310 km về phía Đông Đông Nam.

Bản tin 60s ngày 6/11/2025 gồm những nội dung sau:

Cảnh báo bão Kalmaegi giật cấp 17, áp sát đất liền miền Trung.

Quảng Ngãi chủ động di dời 3.600 người dân ven biển Sa Huỳnh để tránh bão.

Hé lộ loạt sản phẩm vi phạm của công ty ông Nguyễn Quốc Vũ trước khi bị bắt.

Bóc trần đường dây lập tài khoản ảo cho đối tác Campuchia để lừa đảo.

Báo động bạo lực học trò từ vụ nam sinh đâm và hất bạn ở Lào Cai.

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Máy bay chở hàng Mỹ rơi một động cơ trước khi gặp nạn.

Campuchia dự kiến gửi một phần vàng dự trữ tại Trung Quốc./.