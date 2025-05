Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 30 tỉnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 21 giờ 10 phút ngày 29/5 đến 2 giờ 10 phút ngày 30/5, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như: Các tỉnh Bắc Bộ từ 10-15mm, có nơi trên 40mm, riêng khu vực tỉnh Hòa Bình có nơi từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực nói trên, đặc biệt là các huyện: Mường Tè, Phong Thổ (Lai Châu); Phù Yên (Sơn La); Đà Bắc, Lạc Sơn, Tân Lạc (Hoà Bình); Bảo Yên, thị xã Sa Pa, Văn Bàn (Lào Cai); Lục Yên, Mù Căng Chải, thành phố.Yên Bái, Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình (Yên Bái); Bắc Mê, Quang Bình, Vị Xuyên, Yên Minh (Hà Giang); Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang, Yên Sơn (Tuyên Quang); Hạ Hoà, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Yên Lập (Phú Thọ); Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn); Đại Từ, Định Hóa (Thái Nguyên); Hạ Lang, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An (Cao Bằng); Bình Gia, Tràng Định (Lạng Sơn); Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân (Thanh Hóa); Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa (Quảng Bình); Hòa Vang (Đà Nẵng); Đại Lộc, Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn (Quảng Nam); Ba Tơ, Bình Sơn, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh (Bình Định); Đồng Xuân, Phú Hoà, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hoà, Tuy An (Phú Yên); Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, Vạn Ninh (Khánh Hòa); Bác Ái (Ninh Thuận); Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận); Đắk Glei, Đắk Hà, Ia H' Drai, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy (Kon Tum); Đăk Đoa, Ia Pa, KBang, Krông Pa, Mang Yang (Gia Lai); Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M'gar, Ea Kar, Krông A Na, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M'Đrắk, thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô (Đắk Nông); Cát Tiên, Đam Rông, Di Linh, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà (Lâm Đồng); Bù Đăng, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, thị xã Bình Long, thị xã Chơn Thành (Bình Phước).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Từ 19 giờ ngày 28/5 đến 19 giờ ngày 29/5, các tỉnh khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Tam Thanh (Phú Thọ) 209,8mm, Tân Minh (Lạng Sơn)180,9mm, Yên Bình (Yên Bái)136,2mm, Cách Linh (Cao Bằng) 119,3mm, Tam Đa (Tuyên Quang) 106,2mm, Đồng Lạc 2 (Bắc Kạn) 100mm, Bản Hồ 1 (Lào Cai) 83,8mm, Tân Pheo (Hòa Bình) 138,6mm ;...Từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 29/5, các tỉnh khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 119,6mm , Đồn Biên Phòng 571 (Hà Tĩnh) 64mm, Lâm Hóa (Quảng Bình) 113mm, Sơn Nham (Quảng Ngãi) 85,2mm, Ku Kê (Bình Thuận) 113,8mm, An Hưng (Bình Định) 76,8mm, Sơn Hội (Phú Yên) 68,6mm, Đập Suối Dầu (Khánh Hòa) 64mm, Cư Dliê MNông (Đắk Lắk) 110mm, Chư Gu (Gia Lai) 98mm, Đắk Man (Kon Tum) 64,6mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.Để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 23/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2254/BNNMT-ĐĐ ngày 20/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tập trung ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ.

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Cùng với đó, các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, trong đó lưu ý các công trình hồ đập, đê điều, phòng, chống thiên tai; cập nhật phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ngoài ra các địa phương nêu trên tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất; chỉ đạo cơ quan phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền và người dân, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

