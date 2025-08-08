Cao Bằng: Phát triển hệ thống phát thanh quốc gia tại khu vực biên giới

Chiều 8/8, tại xã Thành Công (tỉnh Cao Bằng), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ khánh thành và gắn biển Trạm phát sóng FM Phia Oắc.

Đây là một trong những công trình trọng điểm thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống phát sóng AM/DRM phủ sóng khu vực biển đảo Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa, hệ thống phát sóng FM phủ sóng khu vực biên giới Đông Bắc và Tây Nam.”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, phát thanh vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là tại các khu vực miền núi - nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế.

Tại khu vực Đông Bắc và tỉnh Cao Bằng, phát thanh là phương tiện truyền thông nhanh chóng, tin cậy, giúp truyền tải kịp thời các thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, cảnh báo thiên tai, thời tiết, sạt lở… tới đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống dọc biên giới.

Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực phản động lợi dụng sóng phát thanh và nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá Nhà nước, việc phát triển hệ thống phát thanh quốc gia tại khu vực biên giới không chỉ phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân mà còn góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Dự án nâng cấp Trạm phát sóng FM Phia Oắc được triển khai từ năm 2022 với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.

Trạm được đặt trên đỉnh núi Phia Oắc - nơi có địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, độ ẩm cao và thời tiết lạnh quanh năm.

Việc vận chuyển vật liệu xây dựng và thiết bị kỹ thuật gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với quyết tâm cao, các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt mọi trở ngại để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Trạm phát sóng FM Phia Oắc được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại gồm 4 máy phát FM công suất 30kW, hệ thống anten công suất lớn, hệ thống cung cấp điện trung thế, hạ thế, hệ thống làm mát và thiết bị phụ trợ đồng bộ.

Cơ sở hạ tầng nhà trạm được cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh, cho phép phát sóng ổn định các chương trình VOV1, VOV2, VOV4 của Đài Tiếng nói Việt Nam và chương trình phát thanh của Báo Cao Bằng, phủ sóng mạnh tới đông đảo thính giả tại Cao Bằng và các tỉnh lân cận.

Dự án nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực từ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương.

Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh-Truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam đã trực tiếp triển khai các hạng mục kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Việc đưa Trạm phát sóng FM Phia Oắc vào hoạt động là bước cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác thông tin tại khu vực biên giới, thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ "về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân" và Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 14/9/2021 của Văn phòng Chính phủ "Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong giai đoạn mới."

Công trình không chỉ nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh quốc gia, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân vùng biên giới mà còn góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên làn sóng phát thanh, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025).

