'CCSEZR đưa ra những khuyến nghị hữu ích cho Chính phủ Việt Nam'

Chiều 17/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã làm việc với Giáo sư Đào Nhất Đào, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đặc khu kinh tế (CCSEZR), Đại học Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và một số chuyên gia, doanh nghiệp nước này.

Chia sẻ về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Đoàn thông qua hoạt động khảo sát tại Bình Dương, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng trước khi đến Hà Nội, Giáo sư Đào Nhất Đào cho biết, tại Bình Dương, Đoàn đã tìm hiểu và trao đổi sâu với chính quyền địa phương về quy hoạch khu thương mại tự do (Free Trade Zone - FTZ), đạt được một số nhận thức chung về 3 yếu tố quan trọng để xây dựng khu thương mại tự do, đó là giao thông, năng lượng và chuyển đổi số. Qua làm việc, đoàn đã phân tích rõ khái niệm, chức năng tổng hợp của khu thương mại tự do.

Nêu quan điểm kinh tế số, công nghệ cao đóng vai trò dẫn dắt trong khu thương mại tự do và mỗi khu vực đều có động lực tăng trưởng, ưu thế riêng để phát triển khu thương mại tự do, theo Giáo sư Đào Nhất Đào, kinh nghiệm của Trung Quốc là có thể thí điểm tại 1, 2 thành phố. Theo đó, có thể phát triển các ngành mới tại những nơi này. Nếu thành công thì nhân rộng cả nước. Trong trường hợp không thành công cũng không gây ra ảnh hưởng lớn đến kinh tế. Chẳng hạn như ở Trung Quốc, Hong Kong chủ yếu phát triển ngành tài chính, công nghệ cao, Macau phát triển du lịch và kinh tế biển... Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm này để xây dựng khu thương mại tự do với trình độ cao hơn.

Bà lấy ví dụ, việc xây dựng khu thương mại tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tính đến chức năng tạo động lực tăng trưởng mới, lan tỏa ra các thành phố xung quanh. Thành phố Hồ Chí Minh có thể thu hút được nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao nên có thể tập trung phát triển công nghệ cao, tài chính, dịch vụ hiện đại. Còn đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trọng tâm chính là ngành phát triển cảng biển.

Giáo sư Đào Nhất Đào cũng bày tỏ khâm phục Đảng Cộng sản Việt Nam đủ can đảm để thực hiện công cuộc cải cách bộ máy từ Trung ương đến địa phương hiện nay.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi một số kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển khu thương mại tự do ở Hong Kong, Macau, Thâm Quyến, Tân Cương; cho hay, mỗi khu có tỷ lệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước khác nhau, trong các khu này có thể chia thành các phân khu, không chỉ có chức năng cốt lõi là thương mại mà còn nhiều chức năng khác.

Lắng nghe trao đổi của Giáo sư Đào Nhất Đào và các chuyên gia, doanh nghiệp Trung Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại Giáo sư; hoan nghênh, đánh giá cao bà và Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu kinh tế Trung Quốc tổ chức đoàn khảo sát của các doanh nghiệp Quảng Châu tìm hiểu chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị hữu ích cho Chính phủ Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn Giáo sư Đào Nhất Đào và Trung tâm tham vấn cụ thể hơn về phương thức quản lý hàng hóa lưu hành qua khu thương mại tự do, chính sách thuế, chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại các khu kinh tế/công nghệ, khu thương mại tự do, xu hướng phát triển và phương thức vận hành các khu thương mại tự do tại Thâm Quyến, tại Trung Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đang chuẩn bị phát triển 3 khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời có thể xem xét mở rộng thêm các khu khác tại những địa phương có lợi thế kết nối giao thông đường hàng không, đường sắt chứ không chỉ ở những nơi có cảng biển./.

