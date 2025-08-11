“Chàng trai vàng hóa học” làm rạng danh quê hương Ninh Bình

Sinh ra lớn lên ở vùng đất học Ninh Bình, bằng bản lĩnh, ý chí và tài năng trong học tập, “chàng trai vàng hóa học” Đỗ Trung Kiên đã chinh phục nhiều giải thưởng quốc tế làm rạng danh quê hương Ninh Bình.

Nhắc đến em Đỗ Trung Kiên, học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Biên Hòa, thầy cô và các bạn đều quen thuộc với biệt danh “chàng trai vàng hóa học.”

Thành tích nổi bật của Kiên là giành: huy chương Vàng kỳ thi học sinh giỏi Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2022-2023, 2023-2024; giải Nhì cấp tỉnh, giải Ba cấp Quốc gia kỳ thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2023-2024, giải Nhất cấp tỉnh, giải Nhì cấp Quốc gia kỳ thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2024-2025.

Năm học 2024-2025, Đỗ Trung Kiên tiếp tục bổ sung thêm vào thành tích “vàng’ khi giành được huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Beruni 2025 (ARBIChO). Đây là kỳ thi do Bộ Giáo dục Mầm non và Phổ thông Uzbekistan chủ trì. Đây cũng là bước chuẩn bị cho Olympic Hóa học quốc tế IChO 2026 mà Uzbekistan sẽ đăng cai.

Đỗ Trung Kiên không chỉ là 1 trong 3 học sinh giành được huy chương Vàng, mà còn là thí sinh có tổng số điểm cao nhất khi đạt điểm tuyệt đối ở cả phần thực hành và lý thuyết, trở thành thí sinh xuất sắc nhất toàn kỳ thi.

Cô Nguyễn Thị Bích Hằng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa, cho biết em Kiên là học sinh trường chuyên từ lớp 6 và đã có 7 năm học tập, rèn luyện, bồi dưỡng dưới mái trường. Các năm học, Kiên đều xuất sắc đứng đầu toàn khối.

“Trước khi đi thi, chúng tôi tin em sẽ đạt kết quả tốt. Nhưng khi nhận tin vui, toàn thể giáo viên và gia đình đều vỡ òa hạnh phúc. Em đã mang lại niềm vinh dự lớn lao cho nhà trường và tỉnh Ninh Bình,” cô Hằng chia sẻ.

Là học sinh chuyên của trường Biên Hòa từ năm lớp 6 đến, đến lớp 8, Kiên bắt đầu có niềm đam mê với môn hóa học. Với nhiều học sinh, hóa học là môn học khó, nhưng đối với Kiên đây lại là môn học hấp dẫn.

Niềm đam mê được nuôi dưỡng nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, đặc biệt là thầy Hoàng Phương Thảo, thầy Đinh Trọng Minh và cô Đinh Thị Xoan - giáo viên chủ nhiệm, lãnh đội tuyển Hóa học của trường. Kiên luôn chủ động lập thời gian biểu, học đều các môn và cân bằng giữa học tập với hoạt động ngoại khóa. Bí quyết học tốt môn hóa học của em là chú ý nghe giảng, tự học, nắm vững lý thuyết và thực hành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa tặng hoa, khen thưởng cho em Đỗ Trung Kiên và giáo viên bồi dưỡng đội tuyển Hóa học Trường THPT chuyên Biên Hòa. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Chia sẻ về đam mê, Kiên cho biết: “Em thích hóa học từ khi được tiếp cận các phản ứng nhiều màu sắc, hiện tượng thú vị như sủi bọt, kết tủa, hòa tan… đã khơi dậy sự tò mò và hứng thú. Em nghĩ yếu tố quan trọng nhất là đam mê. Có đam mê mới khám phá và chinh phục được kiến thức vô hạn của môn học. Em may mắn được thầy cô chắp cánh ước mơ chinh phục tri thức.”

Cô Đinh Thị Xoan nhận xét Kiên là học trò chăm chỉ, kiên trì, thông minh, tư duy tốt, quyết tâm và tập trung cao để hoàn thành mục tiêu. Trong học tập, em nghiêm túc, với bạn bè, em hòa đồng, cởi mở. Không chỉ học giỏi, Kiên còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, dự án nghiên cứu khoa học của trường và dự định tham gia công tác tình nguyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa cho biết Trường Trung học Phổ thông Chuyên Biên Hòa là cái nôi đáng tự hào của tỉnh Ninh Bình. Trong những năm qua, trường có 4 học sinh đạt huy chương Vàng tại các kì thi quốc tế. Riêng môn hóa học, sau em Trần Đức Minh giành giải năm 2022, nay có thêm Đỗ Trung Kiên. Đây là thành tích đặc biệt, minh chứng cho truyền thống hiếu học, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ Ninh Bình và hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục của tỉnh.

Với thành tích đáng tự hào, Đỗ Trung Kiên đã không phụ lòng nỗ lực, quyết tâm và cả sự dìu dắt tâm huyết của các thầy cô giáo, tiếp thêm động lực, niềm tin, cảm hứng cho các bạn cùng trang lứa trên quê hương Ninh Bình./.

