Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc

Chiều 29/8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng./.
Tin cùng chuyên mục
New Zealand luôn là đối tác tin cậy, hợp tác tích cực và hỗ trợ Việt Nam
Chủ tịch nước nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới, đưa quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển toàn diện và sâu rộng hơn.
Khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai
Từ đầu năm 2025 đến nay, tại nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra các trận thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của Nhân dân và các cơ sở giáo dục, y tế.
Ông Phan Đình Trạc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico
Chuyến thăm của Đảng Lao động Mexico thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mexico, mở ra giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng.
Bổ sung 5 dự án Luật vào Chương trình lập pháp năm 2025
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 96/2025/UBTVQH15, Nghị quyết số 97/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025.
Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Lưu Quang
Ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (28/8/2025).
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít và làm việc tại Trung Quốc
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2/9/2025 đến ngày 4/9/2025.
Thống nhất phương án khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey
Lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh-Prey Veng ký kết Biên bản họp song phương, thống nhất phương án chuẩn bị Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey.
Số lượng phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 lớn nhất từ trước đến nay
Chủ tịch nước Việt Nam đặc xá cho 13.920 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9, thể hiện chính sách nhân đạo và thành quả cải tạo của pháp luật.
Việt Nam trở thành hình mẫu về một quốc gia phát triển tự lực, tự cường
Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển to lớn, trở thành quốc gia hình mẫu đối với các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như ở châu Á và cộng đồng quốc tế.
Gặp mặt quân nhân của 4 đoàn quân đội nước ngoài tham gia A80
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào mừng và cảm ơn quân đội Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.
Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng 2/9
Ngày 29/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã có thông tin hướng dẫn người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VneID với tài khoản ngân hàng.
Học giả Argentina: Việt Nam là hình mẫu phát triển nhờ lấy con người làm trung tâm
Tiến sỹ Nadia Radulovich nhận định Việt Nam là hình mẫu phát triển bền vững khi kết hợp ý chí độc lập dân tộc với chiến lược xã hội “lấy con người làm trung tâm,” mang lại công bằng cho mọi người dân
Triển lãm thành tựu đất nước: Trường học sống động về lòng yêu nước
Đến với gian trưng bày của TTXVN tại triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, mỗi người dân đều hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do.
Việt Nam và Algeria cùng chung khát vọng phát triển bền vững, thịnh vượng
Quan hệ Việt Nam-Algeria bước vào giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với lịch sử hữu nghị truyền thống, kỳ vọng của nhân dân hai nước với niềm tin chính trị vững chắc, sự quyết tâm của hai bên.
Thủ tướng: Không để học sinh thiếu trường, người dân thiếu nơi chữa bệnh do thiên tai
Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, lớp, thiếu thầy cô, thiếu quần áo, sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập, không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh do thiên tai.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee
Chiều 29/8/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đang thăm chính thức Việt Nam.
Đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển đổi số trong kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Ngọc Hưng mong muốn thời gian tới Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW tiếp tục làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.
Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức chuỗi hoạt động đặc sắc “Vững lòng nơi đầu sóng”
Nhà Trưng bày Hoàng Sa tổ chức chuỗi hoạt động “Vững lòng nơi đầu sóng” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tri ân người lính biển.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985
Ngày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình, đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tàu Cảnh sát Biển Việt Nam CBS 8001 kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Indonesia
Chuẩn Đô đốc Ivan Gatot Prijanto bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn nữa giữa lực lượng Cảnh sát Biển hai nước.
Việt Nam-Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện
Quan hệ Trung Quốc-Việt Nam không chỉ đơn thuần là mối quan hệ song phương theo nghĩa thông thường, mà còn mang tính chiến lược lâu dài, gắn bó về vận mệnh, lý tưởng và mục tiêu phát triển.
Việt Nam và Liên hợp quốc định hướng chiến lược cho giai đoạn hợp tác sắp tới
Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với LHQ xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai các dự án, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2027-2031.
Bảo đảm tiến độ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031
Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 không quá 2 ngày, hoàn thành trong tháng 5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội.
Hành trình Ấm no-Hạnh phúc
Từ sau mùa Thu năm 1945, Việt Nam đã từng bước kiến tạo một xã hội hướng tới ấm no, công bằng và hạnh phúc cho mọi người dân.
Thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-New Zealand ở mức cao nhất
Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định New Zealand coi Việt Nam là một đối tác hết sức quan trọng, đặc biệt với vai trò dẫn dắt mà Việt Nam đảm nhiệm trong ASEAN cũng như nhiều thỏa thuận đa phương.
Tạo động lực để tỉnh Đắk Lắk bứt phá phát triển và tăng trưởng hai con số
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã trao đổi về những định hướng lớn nhằm tạo động lực để địa phương bứt phá phát triển kinh tế-xã hội và tăng trưởng hai con số.
Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đến khát vọng vươn lên phát triển khá trong khu vực
Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, trao đổi với phóng viên TTXVN về những đóng góp nổi bật của tỉnh trong 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, định hướng phát triển giai đoạn tới.
Đối thoại Chiến lược quan chức cấp cao Việt Nam-Malaysia lần 3
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Phó Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia đồng chủ trì kỳ họp Đối thoại Chiến lược quan chức cấp cao Việt Nam-Malaysia lần thứ 3.
Việt Nam-Cộng hòa Séc hướng tới tương lai phát triển bền vững
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Séc.
Duy trì phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững quan hệ hai nước Việt-Trung
Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thúc đẩy hợp tác song phương Việt-Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.