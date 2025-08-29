Chính trị

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc

Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

info-pham-gia-tuc.jpg

Chiều 29/8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng./.

