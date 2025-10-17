Châu Á cần chuyển hướng sang tăng trưởng dựa vào nhu cầu nội địa

Ngày 16/10, ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Vụ châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định rằng, trước những rủi ro suy giảm do căng thẳng thương mại, các nền kinh tế châu Á có thể thúc đẩy tăng trưởng bằng cách chuyển hướng sang mô hình dựa nhiều hơn vào nhu cầu trong nước và tăng cường liên kết nội khối.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) , ông Srinivasan cho biết: “Đây là khu vực phụ thuộc rất lớn vào thương mại bên ngoài. Vì vậy, bất kỳ cú sốc nào đối với thương mại toàn cầu cũng sẽ tác động mạnh hơn đến châu Á.”

Quan chức IMF này cho rằng dù rủi ro từ bất ổn thương mại, áp lực nợ và nhiều yếu tố khác đang gia tăng, vẫn tồn tại “tia hy vọng.” Ông nói: “Châu Á có cơ hội chuyển hướng sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào nhu cầu nội địa”, đồng thời lưu ý rằng đóng góp của tiêu dùng và nhu cầu trong nước vào tăng trưởng của khu vực đã giảm rõ rệt so với giai đoạn trước đại dịch.

Ông cũng nhấn mạnh lợi ích của việc tăng cường hội nhập khu vực khi cho rằng GDP của toàn châu Á có thể tăng thêm tới 1,4% trong trung hạn, và những nền kinh tế có độ mở cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ hưởng lợi nhiều hơn.

Theo dự báo mới nhất của IMF, tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ giảm từ mức 4,5% trong năm nay xuống còn 4,1% vào năm 2026.

Dù đà tăng trưởng chậm lại, khu vực này vẫn sẽ là động lực lớn nhất của kinh tế toàn cầu, đóng góp khoảng 60% mức tăng trưởng trong năm nay và cả năm 2026.

Ông Srinivasan cho rằng khả năng chống chịu của khu vực đến từ việc đẩy mạnh xuất khẩu sớm, sự bùng nổ của lĩnh vực công nghệ và chính sách vĩ mô ở mức hỗ trợ./.

