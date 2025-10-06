Multimedia

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2025 tăng 0,42%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 0,42% so với tháng trước, trong đó có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm.

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 0,42% so với tháng trước.

Có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm./.

