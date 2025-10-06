Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2025 tăng 0,42%

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 0,42% so với tháng trước.
Có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm./.
CPI 9 tháng tăng 3,27%: Áp lực chủ yếu từ học phí, y tế, thực phẩm leo thang
CPI bình quân 9 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy những áp lực nhất định lên đời sống người dân, chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục, y tế, thực phẩm và vật liệu bảo dưỡng nhà tăng cao.