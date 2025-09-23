Chi tiết các danh hiệu tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025

Tiền đạo Ousmane Dembele của Pháp đã giành Quả bóng Vàng nam 2025 sau mùa giải rực rỡ cùng Paris Saint-Germain, trong khi Quả bóng Vàng nữ được trao cho Aitana Bonmati.

Tiền đạo Ousmane Dembele của Pháp đã giành Quả bóng Vàng nam 2025 sau mùa giải rực rỡ cùng Paris Saint-Germain, giúp đội bóng này trở thành câu lạc bộ Pháp đầu tiên đoạt cú ăn ba châu lục.

Quả bóng Vàng nữ được trao cho Aitana Bonmati (Barcelona).

Đội bóng nam hay nhất thuộc về Paris Saint-Germain. Đội bóng nữ hay nhất thuộc về Arsenal.

Cầu thủ trẻ xuất sắc thuộc về Lamine Yamal (Barcelona)...

Lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát Châtelet (Paris, Pháp), rạng sáng 22/9/2025 (giờ Việt Nam)./.

Ousmane Dembele rơi lệ trên bục vinh danh Quả bóng Vàng 2025 Ousmane Dembele đã không kìm nén được những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi trở thành chủ nhân Quả bóng Vàng 2025 trong buổi lễ trao giải tại nhà hát Chatelet, Paris (Pháp).