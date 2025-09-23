Multimedia

Infographics

Chi tiết các danh hiệu tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025

Tiền đạo Ousmane Dembele của Pháp đã giành Quả bóng Vàng nam 2025 sau mùa giải rực rỡ cùng Paris Saint-Germain, trong khi Quả bóng Vàng nữ được trao cho Aitana Bonmati.

ousmane-dembele-gianh-qua-bong-vang-2025-1.jpg

Tiền đạo Ousmane Dembele của Pháp đã giành Quả bóng Vàng nam 2025 sau mùa giải rực rỡ cùng Paris Saint-Germain, giúp đội bóng này trở thành câu lạc bộ Pháp đầu tiên đoạt cú ăn ba châu lục.

Quả bóng Vàng nữ được trao cho Aitana Bonmati (Barcelona).

Đội bóng nam hay nhất thuộc về Paris Saint-Germain. Đội bóng nữ hay nhất thuộc về Arsenal.

Cầu thủ trẻ xuất sắc thuộc về Lamine Yamal (Barcelona)...

Lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát Châtelet (Paris, Pháp), rạng sáng 22/9/2025 (giờ Việt Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quả bóng Vàng 2025 #Ousmane Dembele #Aitana Bonmati #Paris Saint-Germain Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, thúc đẩy hợp tác đa phương.