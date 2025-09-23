Ousmane Dembele rơi lệ trên bục vinh danh Quả bóng Vàng 2025

Ousmane Dembele đã vượt qua các ứng viên khác để trở thành chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng 2025 trong buổi lễ trao giải tại nhà hát Chatelet, Paris (Pháp).

Đây là kết quả nằm trong dự đoán của giới chuyên môn, truyền thông và người hâm mộ sau khi Dembele trải qua mùa giải vô cùng thành công cùng Paris Saint-Germain.

Mùa giải vừa qua, tiền đạo này đã thi đấu ấn tượng khi ghi đến 35 bàn thắng và có 16 kiến tạo sau 53 trận trên mọi đấu trường trong màu áo PSG. Riêng ở đấu trường Champions League, Dembele đã có 8 lần "nổ súng."

Ousmane Dembele được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League; giành danh hiệu Vua phá lưới và là Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa 2024-25.

Màn trình diễn ấn tượng của Dembele góp công lớn giúp Paris Saint-Germain đoạt "cú ăn 3" mùa giải vừa qua với Ligue 1, Coupe de France và Champions League.

Và khi cái tên Dembele được Ronaldinho xướng tên với danh hiệu Quả bóng Vàng, anh cũng đã tỏ ra phấn khích, nhưng không giấu được cảm xúc cũng như ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc trong bài phát biểu trên bục nhận giải.

"Đây là một năm tuyệt vời của tôi với PSG. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện trong sự nghiệp trước khi đứng ở đây," Dembele chia sẻ. "Sự nghiệp của tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Tôi xin lỗi, tôi có phần hơi căng thẳng. Mọi người thấy đấy, mọi thứ không hề dễ dàng với tôi. Việc giành được giải thưởng này, đặc biệt khi được trao bởi một huyền thoại bóng đá như Ronaldinho, quá đỗi đặc biệt. Tôi tự hào với tất cả những gì mình đã đạt được trong sự nghiệp."

Trong bài phát biểu của mình, Dembele gửi lời cảm ơn đến PSG: "PSG là một gia đình của tôi, điều tôi có thể cảm nhận ngay khi đặt chân đến đây. Tôi muốn dành sự cảm ơn tới đội bóng, chủ tịch Nasser, ban huấn luyện và đặc biệt là huấn luyện viên Luis Enrique luôn quan tâm đến tôi như người thân."

Dembele và mẹ trên bục vinh danh. (Nguồn: X)

"Đây là chiến thắng của tập thể," ngôi sao 28 tuổi chia sẻ. "Năm đã qua thật sự kinh ngạc, đặc biệt là mùa giải 2024-2025, khi chúng ta gần như đã giành được mọi danh hiệu. Các bạn đã luôn ủng hộ, động viên tôi trong những thời khắc cả thăng lẫn trầm. Cùng nhau, chúng ta nâng cao trình độ để chinh phục những danh hiệu tập thể."

Dembele cũng gửi lời cảm ơn "đến tất cả các câu lạc bộ mà anh từng khoác áo, từ Borussia Dortmund, Rennes - nơi đã đào tạo, dạy tôi gần như mọi thứ và đưa tôi đến với ước mơ bóng đá của mình, trước khi tôi đến Barcelona - câu lạc bộ trong mơ."

"Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các đồng đội ở tuyển Pháp, những người luôn đóng vai trò quan trọng với tôi. Cả thế hệ mà tôi đã cùng trưởng thành từ các đội trẻ đến đội tuyển quốc gia, cùng với Huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps, người luôn tin tưởng tôi suốt 8-9 năm qua."

Dembele cũng đã gửi lời cảm ơn đặc biệt đến mẹ và các thành viên gia đình. "Tôi muốn cảm ơn gia đình, đặc biệt là mẹ và những người luôn ở bên, ủng hộ tôi trong những giai đoạn khó khăn."

Pháp có số cầu thủ giành Quả bóng Vàng nhiều nhất

Với danh hiệu Quả bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele là cầu thủ Pháp thứ 6 trong lịch sử bước lên bục nhận giải thưởng cá nhân danh giá này.

Thành tích này giúp Pháp trở thành quốc gia có số cầu thủ đoạt giải nhiều nhất trong lịch sử, gồm Raymond Kopa, Michel Platini (3 lần), Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzema và Dembele.

Ousmane Dembele giúp Pháp có số cầu thủ giành Quả bóng Vàng nhiều nhất. (Nguồn: Getty Images)

Trước khi Dembele đoạt giải, Pháp chia sẻ vị trí dẫn đầu với Đức và Italy. Đức có 5 người từng giành giải gồm Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthaus và Matthias Sammer. Italy có Omar Sivori, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio và Fabio Cannavaro.

Về số lần giành Quả bóng Vàng, Pháp ngang bằng thành tích với Argentina với tổng số lần đoạt giải là 8 lần. Cả 8 lần của Argentina đều là cho Lionel Messi do giải từ năm 1995 mới trao cho cầu thủ ngoài châu Âu.

Dembele cũng là cầu thủ đầu tiên sau Lionel Messi (2009 và 2015) giành Quả bóng Vàng sau một mùa giải đoạt cú ăn ba danh hiệu ở cấp câu lạc bộ.

Dembele cũng gia nhập nhóm các cầu thủ đã đoạt Quả bóng Vàng bên cạnh chức vô địch Champions League và World Cup, cùng với Messi, Beckenbauer, Rossi, Bobby Charlton, Rivaldo, Zidane, Ronaldinho và Kaka./.

Dembele vượt qua Yamal, giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2025 Ousmane Dembele đã vượt qua đối thủ cạnh tranh Lamine Yamal để trở thành chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng 2025 dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm.