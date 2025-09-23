Chi tiết chủ nhân các danh hiệu ở lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025

Ousmane Dembele, Aitana Bonmati, Luis Enrique và cả Lamine Yamal đều đã được xướng tên ở các giải thưởng đáng chú ý trong lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 do tạp chí France Football tổ chức bầu chọn.

Giải thưởng Quả bóng Vàng

Trong lần thứ 69 sự kiện này được tổ chức, tiền đạo Ousmane Dembele (Pháp, Paris Saint-Germain) đã vượt qua các ứng viên sáng giá khác, trong đó phải kể đến Lamine Yamal, để được vinh danh ở hạng mục Quả bóng Vàng 2025.

Đây là kết quả không quá bất ngờ sau khi Ousmane Dembele đã có mùa giải vô cùng thành công trong màu áo PSG - khi cùng đội bóng giành "cú ăn 5" với các danh hiệu Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Pháp, Cúp Quốc gia Pháp, Ligue 1 và Champions League.

Cá nhân Dembele cũng đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League và Ligue 1 mùa giải vừa qua.

Aitana Bonmati (Tây Ban Nha, Barcelona) được vinh danh giải thưởng Quả Bóng Vàng 2025, sau khi vượt qua hai ứng viên cạnh tranh đến từ Arsenal là Mariona Caldentey và Alessia Russo.

Ousmane Dembele lần đầu giành Quả bóng Vàng. (Nguồn: Getty Images)

Đây là lần thứ ba liên tiếp nữ cầu thủ 27 tuổi này giành Quả bóng Vàng - một kỷ lục mới ở hạng mục dành cho phái đẹp.

Aitana Bonmati là nữ cầu thủ duy nhất đạt được thành tích này kể từ khi hạng mục Quả Bóng Vàng nữ ra đời năm 2018.

Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm (giải Johan Cruyff)

Luis Enrique đã được vinh danh cho giải thưởng Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất sau khi dẫn dắt Paris Saint-Germain giành cú "ăn 5" lịch sử.

Trong khi đó, Huấn luyện viên Sarina Wiegman được vinh danh ở hạng mục nữ sau khi giúp Đội tuyển Anh lên ngôi tại EURO.

Việc cả Luis Enrique và Sarina Wiegman giành giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng sau khi cả hai có mùa giải ấn tượng cùng với đội bóng của mình.

Giải thưởng Kopa cho cầu thủ U21 hay nhất

Lamine Yamal trở thành chủ nhà giải Kopa Trophy dành cho cầu thủ U21 hay nhất thế giới năm 2025, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên giành Kopa Trophy hai lần.

Trong khi đó, giải thưởng Kopa Trophy nữ thuộc về Vicky Lopez - cầu thủ khác thuộc biên chế của câu lạc bộ Barcelona.

Giải thưởng Yashin (Thủ môn xuất sắc nhất)

Gianluigi Donnarumma đã vượt qua những cái tên đáng chú ý như Alisson Becker, Thibaut Courtois hay Yann Sommer để trở thành chủ nhân của giải thưởng dành cho Thủ môn xuất sắc nhất nam.

Ở hạng mục nữ, Hannah Hampton đã được vinh danh sau những đóng góp không nhỏ giúp Đội tuyển Anh vô địch EURO và vô địch quốc gia với Chelsea.

Gianluigi Donnarumma và Hannah Hampton nhận giải thưởng. (Nguồn: EPA)

Giải thưởng Gerd Muller (Tiền đạo xuất sắc nhất)

Viktor Gyokeres (hiện đang chơi cho Arsenal) giành giải thưởng Tiền đạo nam hay nhất mùa giải sau khi ghi được 54 bàn/52 trận ở Sporting.

Trong khi đó, Ewa Pajor nhận giải Tiền đạo nữ xuất sắc nhất với 43 bàn trong 45 trận cho câu lạc bộ nữ Barcelona.

Giải thưởng Câu lạc bộ hay nhất năm

Sau mùa giải vô cùng thành công, Paris Saint-Germain hoàn toàn xứng đáng cho giải thưởng Câu lạc bộ nam xuất sắc nhất năm.

Trong khi đó, Arsenal đã được trao giải thưởng Câu lạc bộ nữ hay nhất mùa giải cho chiến thắng của họ tại Champions League./.

