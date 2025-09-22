Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025: Ai sẽ được xướng tên?

Rạng sáng 23/9, France Football sẽ tiến hành trao giải Quả bóng Vàng 2025. Sự kiện được tổ chức tại Nhà hát Theatre du Chatelet, nằm ở Quảng trường Chatelet, Paris (Pháp).
France Football là đơn vị khởi xướng và duy trì giải thưởng từ năm 1956. Năm 2025 sẽ là lần thứ 69 sự kiện này được tổ chức.
Giải thưởng năm 2025 sẽ bao gồm: Quả bóng Vàng nam và nữ, Cúp Kopa nam và nữ (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất), Cúp Yashin nam và nữ (thủ môn hay nhất), Cúp Gerd Muller nam và nữ (vua phá lưới ở câu lạc bộ/đội tuyển quốc gia), Cúp Johan Cruyff nam và nữ (huấn luyện viên xuất sắc nhất ở câu lạc bộ/đội tuyển quốc gia), Câu lạc bộ của năm nam và nữ, cùng Giải Sócrates.
Danh sách đề cử giải Quả bóng vàng nam năm 2025
Nhà vô địch Champions League, Paris Saint-Germain thống trị danh sách đề cử khi có tới 9 cầu thủ gồm Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz và Vitinha.
Ngoài 9 cầu thủ PSG, danh sách còn có Jude Bellingham (Real Madrid), Denzel Dumfries (Inter), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (Sporting CP/Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), Robert Lewandowski (Barcelona), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Scott McTominay (Napoli), Michael Olise (Bayern), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Raphinha (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Vinícius Júnior (Real Madrid), Florian Wirtz (Leverkusen/Liverpool) và Lamine Yamal (Barcelona).
Trong số các cầu thủ được đề cử, Ousmane Dembele đang chính là cái tên sáng giá nhất sau khi trải qua mùa giải ấn tượng. Chân sút này đã ghi 35 bàn và có 16 pha kiến tạo góp công giúp PSG giành chức vô địch Ligue 1, Cúp quốc gia Pháp và Champions League, đồng thời là á quân FIFA Club World Cup.
Trong khi đó, Lamine Yamal của Barcelona được xem là đối trọng lớn với Ousmane Dembele trong cuộc cạnh tranh này. Tài năng 18 tuổi ghi 18 bàn, 25 kiến tạo sau 55 trận, mang về cú ăn ba quốc nội (La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha) cho Barcelona và về nhì tại Nations League cùng tuyển Tây Ban Nha.
Yamal cũng được đề cử cho Giải thưởng Kopa dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất, một giải thưởng mà anh đã giành được vào năm ngoái.
Danh sách đề cử Quả bóng vàng Nữ năm 2025
Danh sách đề cử Quả bóng Vàng nữ 2025 gồm có Sandy Baltimore (Pháp, Chelsea), Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride), Aitana Bonmatí (Tây Ban Nha, Barcelona), Lucy Bronze (Anh, Chelsea), Klara Bühl (Đức, Bayern), Mariona Caldentey (Tây Ban Nha, Arsenal), Sofia Cantore (Italy, Juventus/Washington Spirit), Steph Catley (Australia, Arsenal), Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City), Melchie Dumornay (Haiti, Lyon), Emily Fox (Mỹ, Arsenal), Cristiana Girelli (Italy, Juventus), Esther González (Tây Ban Nha, Gotham FC), Caroline Graham Hansen (Na Uy, Barcelona), Patri Guijarro (Tây Ban Nha, Barcelona), Amanda Gutierres (Brazil, Palmeiras), Hannah Hampton (Anh, Chelsea), Pernille Harder (Đan Mạch, Bayern), Lindsey Heaps (Mỹ, OL Lyonnes), Chloe Kelly (Anh, Manchester City/Arsenal), Frida Leonhardsen Maanum (Na Uy, Arsenal), Marta (Brazil, Orlando Pride), Clara Mateo (Pháp, Paris FC), Ewa Pajor (Ba Lan, Barcelona), Clàudia Pina (Tây Ban Nha, Barcelona), Alexia Putellas (Tây Ban Nha, Barcelona), Alessia Russo (Anh, Arsenal), Johanna Rytting Kaneryd (Thụy Điển, Chelsea), Caroline Weir (Scotland, Real Madrid), Leah Williamson (Anh, Arsenal).
Danh sách đề cử Kopa Trophy của nam
Ayyoub Bouaddi (Pháp, Lille), Pau Cubarsí (Tây Ban Nha, Barcelona), Désiré Doúe (Pháp, Paris Saint-Germain), Estêvão (Brazil, Palmeiras/Chelsea), Dean Huijsen (Tây Ban Nha, Bournemouth/Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Anh, Arsenal), Rodrigo Mora (Bồ Đào Nha, Porto), João Neves (Bồ Đào Nha, Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona), Kenan Yıldız (Thổ Nhĩ Kỳ, Juventus).
Danh sách đề cử Kopa Trophy của nữ
Michelle Agyemang (Anh, Brighton), Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid), Wieke Kaptein (Hà Lan, Chelsea), Vicky López (Tây Ban Nha, Barcelona), Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia).
Danh sách đề cử Yashin Trophy nam
Alisson Becker (Brazil, Liverpool), Yassine Bounou (Morocco, Al Hilal), Lucas Chevalier (Pháp, Lille/Paris Saint-Germain), Thibaut Courtois (Bỉ, Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Italy, Paris Saint-Germain/Man City), Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa), Jan Oblak (Slovenia, Atlético Madrid), David Raya (Tây Ban Nha, Arsenal), Matz Sels (Bỉ, Nottingham Forest), Yann Sommer (Thụy Sĩ, Inter).
Danh sách đề cử Yashin Trophy dành cho nữ
Ann-Katrin Berger (Đức, Gotham FC), Cata Coll (Tây Ban Nha, Barcelona), Hannah Hampton (Anh, Chelsea), Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton), Daphne van Domselaar (Hà Lan, Arsenal).
Danh sách đề cử Johan Cruyff Trophy (dành cho HLV nam)
Antonio Conte (Italy, Napoli), Luis Enrique (Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain), Hansi Flick (Đức, Barcelona), Enzo Maresca (Italy, Chelsea), Arne Slot (Hà Lan, Liverpool).
Danh sách đề cử Johan Cruyff Trophy (dành cho HLV nữ)
Sonia Bompastor (Pháp, Chelsea), Arthur Elias (Brazil, đội tuyển Brazil), Justine Madugu (Nigeria, đội tuyển Nigeria), Reneé Slegers (Hà Lan, Arsenal), Sarina Wiegman (Hà Lan, đội tuyển Anh).
Danh sách đề cử giải thưởng Câu lạc bộ nam
Barcelona (Tây Ban Nha), Botafogo (Brazil), Chelsea (Anh), Liverpool (Anh), Paris Saint-Germain (Pháp).
Danh sách đề cử Giải thưởng Câu lạc bộ nữ
Arsenal (Anh), Barcelona (Tây Ban Nha), Chelsea (Anh), OL Lyonnes (Pháp), Orlando Pride (Mỹ)./.
