Chính quyền Hàn Quốc hợp tác với Google chống lừa đảo bằng giọng nói

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 4/9, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Truyền thông (MSICT) của nước này đã ký thỏa thuận với tập đoàn công nghệ Mỹ Google nhằm phối hợp loại bỏ các vụ lừa đảo bằng giọng nói thông qua dịch vụ phát hiện tiên tiến.

Hai bên ký Bản ghi nhớ (MoU) tại thủ đô Seoul, đồng thời công bố việc triển khai giải pháp bảo mật Enhanced Fraud Protection (EFP, Chống gian lận nâng cao).

MSICT cho biết EFP sẽ tự động chặn các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập các thông tin nhạy cảm, bao gồm cả những hành vi lừa đảo qua tin nhắn mạng xã hội. Giải pháp này có thể áp dụng cho các mẫu điện thoại thông minh ra mắt từ sau năm 2015 mà không cần cài đặt thêm.

Cũng theo bộ trên, EFP sẽ giúp bảo vệ khoảng 35 triệu người dùng điện thoại thông minh dùng hệ điều hành Android tại Hàn Quốc.

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, tổng thiệt hại về tài chính do loại tội phạm này gây ra lên tới 640 tỷ won (460 triệu USD) trong nửa đầu năm 2025, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

EFP được Google lần đầu giới thiệu tại Singapore vào tháng 2/2024 và sau đó đã được triển khai tại nhiều nước, trong đó có Ấn Độ và Brazil./.

