Một số dịch vụ của Google không thể truy cập tại châu Âu

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong ngày 4/9, một số dịch vụ của Google, trong đó có YouTube, đã tạm thời ngừng hoạt động tại nước này và một số nước khác ở châu Âu như Hy Lạp và Đức.

Theo cơ quan kiểm duyệt Internet của Thổ Nhĩ Kỳ, sự cố trên bắt đầu xảy ra từ khoảng 10h giờ địa phương (14h giờ Việt Nam). Trang web Downdetector cho biết hầu hết các dịch vụ đã được khôi phục khoảng 2 tiếng sau đó.

Thứ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Omer Fatih Sayan cho biết các khu vực bị ảnh hưởng của sự cố trên gồm có nước này, phần lớn khu vực Đông Nam Âu và một số địa điểm tại Ukraine, Nga và Tây Âu.

Theo ông Sayan, cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Google cung cấp báo cáo kỹ thuật liên quan sự cố này.

Trong khi đó, nhiều người dùng cho biết đã xảy ra tình trạng gián đoạn kết nối tại Hy Lạp, Bulgaria, Serbia và Romania, trong đó có cả vấn đề truy cập các trang web và YouTube.

Tại Đức, trang web theo dõi sự cố Internet (allestoerungen.de) cho biết tình trạng gián đoạn truy cập của Google gia tăng từ khoảng 9h giờ địa phương (14h giờ Việt Nam).

Hiện Google chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên./.

