Google giữ vững "hai trụ cột" nhưng phải chia sẻ dữ liệu với đối thủ

Ngày 2/9, một thẩm phán Mỹ đã mang lại chiến thắng quan trọng cho Google của tập đoàn Alphabet, khi bác bỏ nỗ lực của các công tố viên nước này nhằm buộc “gã khổng lồ” công nghệ phải bán trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android - hai sản phẩm nổi bật trong chiến dịch chống độc quyền nhắm vào các công ty công nghệ lớn.

Tuy nhiên, thẩm phán lại ra lệnh cho Google phải chia sẻ dữ liệu với các đối thủ nhằm mở rộng cạnh tranh trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.



Dù vậy, trong phán quyết mới nhất, Thẩm phán Amit Mehta đã không yêu cầu Google chia sẻ toàn bộ phạm vi dữ liệu mà các công tố viên đề nghị. Ngay cả với những đối thủ được nhận dữ liệu, ông cho rằng “việc bắt chước Google Search sẽ không hề đơn giản.”

Ông lưu ý biện pháp khắc phục này chỉ yêu cầu tiết lộ dữ liệu nền tảng, còn việc phát triển công nghệ và hạ tầng để khai thác phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh.

Trước đó, trong phiên toà hồi tháng 4, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đã bày tỏ lo ngại rằng việc chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu của Bộ Tư pháp có thể cho phép các đối thủ của Google phân tích dữ liệu để nghiên cứu và sao chép cách thức hoạt động của công nghệ mà Google đang sử dụng.



Việc chia sẻ dữ liệu sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của các đối thủ đối với mảng quảng cáo đang thống trị thị trường của Google.

Tuy nhiên, việc không phải chia tách với Chrome hay Android đã loại bỏ một mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư vốn xem đây là 2 phần cốt lõi trong hệ sinh thái kinh doanh của Google.

Cổ phiếu của Alphabet đã tăng 7,8% trong phiên giao dịch ngoài giờ cùng ngày khi các nhà đầu tư hoan nghênh phán quyết trên.



Nhà phân tích Deepak Mathivanan tại Cantor Fitzgerald cho biết yêu cầu chia sẻ dữ liệu chắc chắn là một rủi ro cạnh tranh đối với Google, nhưng chưa có tác động ngay lập tức.

Ông nhận định người tiêu dùng sẽ cần thời gian dài hơn để đón nhận những trải nghiệm mới này.



Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ và Google chưa đưa ra bình luận về phán quyết trên. Phán quyết này cũng mang lại sự nhẹ nhõm cho Apple và các nhà sản xuất thiết bị hay trình duyệt web khác - vốn theo Thẩm phán Mehta, có thể tiếp tục nhận các khoản chia sẻ doanh thu quảng cáo từ Google cho các lượt tìm kiếm được thực hiện trên thiết bị của họ.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, Google trả cho Apple khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.



Phán quyết trên là kết quả của cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm giữa một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới và Chính phủ Mỹ, khi Thẩm phán Mehta từng ra phán quyết vào năm ngoái rằng Google nắm giữ thế độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến và quảng cáo liên quan.

Tại phiên xét xử hồi tháng 4, các công tố viên đã đề xuất nhiều biện pháp sâu rộng nhằm khôi phục sự cạnh tranh và ngăn chặn Google mở rộng sự thống trị sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Google cho rằng các đề xuất đó vượt xa khuôn khổ pháp lý hợp lý và sẽ khiến hãng phải “trao công nghệ cho đối thủ.”/.

