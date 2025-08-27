Tòa án Nga tiếp tục phạt Google 89.000 USD vì vi phạm hoạt động Internet

Ngày 26/8, một tòa án tại thủ đô Moskva của Nga đã phạt “gã khổng lồ” công nghệ Google của Mỹ 7,2 triệu ruble (khoảng 89.000 USD) vì vi phạm luật hành chính của Nga trong hoạt động Internet.



Thông tin được đăng tải trên kênh Telegram của tòa án. Tuy nhiên, phía Google vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.



Trước đó, đầu tháng này, Google cũng vừa bị phạt 3,8 triệu ruble vì vi phạm quy định về nội dung tại Nga./.

Nga phạt Google 78 triệu USD do không tuân thủ các án phạt cũ Trong thông báo, tòa án cho biết đã đưa ra mức phạt 78 triệu USD vì Google không tuân thủ án phạt hành chính, song không nêu rõ là liên quan đến hành vi vi phạm cụ thể nào.