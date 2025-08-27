Kinh tế

Doanh nghiệp

Tòa án Nga tiếp tục phạt Google 89.000 USD vì vi phạm hoạt động Internet

Ngày 26/8, Nga đã phạt Google của Mỹ khoảng 89.000 USD vì vi phạm luật hành chính của Nga trong hoạt động Internet, cho thấy cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa Nga và “gã khổng lồ” công nghệ này.

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 26/8, một tòa án tại thủ đô Moskva của Nga đã phạt “gã khổng lồ” công nghệ Google của Mỹ 7,2 triệu ruble (khoảng 89.000 USD) vì vi phạm luật hành chính của Nga trong hoạt động Internet.

Thông tin được đăng tải trên kênh Telegram của tòa án. Tuy nhiên, phía Google vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Trước đó, đầu tháng này, Google cũng vừa bị phạt 3,8 triệu ruble vì vi phạm quy định về nội dung tại Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Google #phạt Google #tòa án Nga #cuộc chiến pháp lý Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: xAI)

Tỷ phú Elon Musk mở mã nguồn mô hình Grok 2.5

Ông Musk nêu rõ bước đi này nhằm khuyến khích các nhà nghiên cứu, lập trình viên và cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tham gia khám phá, phát triển và mở rộng khả năng của nền tảng này.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái chủ trương ứng dụng công nghệ xanh, sạch. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Định vị “thủ phủ công nghiệp”

Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 49.000 ha, là trung tâm công nghiệp hàng đầu của quốc gia.