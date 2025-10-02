Chính quyền Trump sẽ bắt đầu sa thải nhân viên trong “một đến hai ngày tới”

Kênh NBC News ngày 1/10 dẫn 2 nguồn tin từ đảng Cộng hòa cho biết Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Russell Vought đã nói với các hạ nghị sỹ Cộng hòa vào ngày đầu tiên của đợt đóng cửa chính phủ rằng chính quyền Trump sẽ bắt đầu sa thải nhân viên liên bang trong vòng “một đến hai ngày tới.”



Ông Vought, người tuần trước đã ban hành một bản ghi nhớ đe dọa sa thải hàng loạt nhân viên liên bang trong trường hợp chính phủ đóng cửa, không đưa ra chi tiết cụ thể về kế hoạch này và cho rằng các vụ sa thải sẽ không xảy ra nếu không có sự cản trở từ phía đảng Dân chủ.



Bản ghi nhớ của ông Vought cho biết các cơ quan sẽ được chỉ đạo xem xét thông báo cắt giảm nhân sự đối với tất cả nhân viên trong các chương trình, dự án hoặc hoạt động bị cạn kiệt ngân sách từ ngày 1/10 do việc đóng cửa và “không phù hợp với các ưu tiên của Tổng thống”. Bản ghi nhớ không nêu rõ có bao nhiêu nhân viên liên bang có thể mất việc.



Cuộc trao đổi của Vought với các hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa diễn ra ngay sau khi Thượng viện, trong vòng 24 giờ qua, lần thứ 2 bỏ phiếu bác bỏ các đề xuất đối nghịch của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa nhằm tài trợ cho chính phủ.

Cần ít nhất 60 phiếu thuận để thông qua bất kỳ dự luật tài trợ nào tại Thượng viện, nghĩa là một cuộc bỏ phiếu phải có tính lưỡng đảng mới có thể thành công, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chiếm đa số 53-47./.

