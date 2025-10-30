Chủ tịch nước Lương Cường dự “Ngày Việt Nam” tại tỉnh Gyeongsangbuk

Sự kiện “Ngày Việt Nam” là hoạt động ý nghĩa, khẳng định tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc, hai nước; là dịp để giới thiệu tới bạn bè Hàn Quốc về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.

Chiều 30/10 theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự “Ngày Việt Nam” do tỉnh Gyeongsanbuk, Quỹ Nông thôn mới của Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 20 quốc tế hoá Phòng trào Làng mới (Saemaul) của Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nhắc lại mối liên hệ lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc khi từ thế kỷ 12 - 13 con cháu dòng họ nhà Lý của Việt Nam đã tới định cư, đóng góp công sức dựng xây vùng đất này và Tượng đài Lý Thái Tổ - người sáng lập ra triều Lý của Việt Nam thế kỷ 11 đã đặt tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsanbuk, là minh chứng cho sợi dây văn hóa, lịch sử bền chặt giữa hai quốc gia.

Sự kiện “Ngày Việt Nam” tại Kiêng Chu hôm nay là hoạt động rất ý nghĩa, khẳng định tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc, hai đất nước; là dịp để giới thiệu tới bạn bè Hàn Quốc về đất nước, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam - một dân tộc đã anh dũng, kiên cường trong đấu tranh giành và giữ độc lập, tự do, luôn sáng tạo, chịu thương, chịu khó trong lao động. Chính sự giao thoa về văn hóa, sự đồng điệu về tâm hồn đã là chất liệu quý giá để thúc đẩy hợp tác bền chặt và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và Thống đốc Lee Cheol-woo đã trao đổi quà lưu niệm là phiên bản trống đồng Đông Sơn của Việt Nam và phiên bản chuông cổ thời đại Silla của Hàn Quốc. Cùng với đó, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Gyeongsanbuk cùng tham gia nhấn nút khởi động biểu tượng Hợp tác hữu nghị hướng tới tương lai./.