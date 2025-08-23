Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 31/8/2025.
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn./.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước chặng đường lịch sử đầy kiêu hãnh của nhân dân Việt Nam, là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Sau 2 tháng thực hiện, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành tương đối ổn định, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị.
Trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tích cực theo dõi, đôn đốc công tác giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đảm bảo không có vụ việc bị “chìm xuồng” hay xử lý chậm trễ.
Được thành lập sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, TTXVN có vai trò là chứng nhân lịch sử của cách mạng Việt Nam qua các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng phát triển đất nước.
Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay, ngày 2/9/1945 không chỉ là cột mốc lịch sử của Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Việt Nam đã nhận được khẳng định tham gia của hơn 20 đoàn đại diện chính đảng, 8 đoàn quốc phòng các nước tới tham dự, ngoài ra còn có phóng viên quốc tế và những người bạn nước ngoài của Việt Nam.
Theo Giáo sư Vũ Minh Khương từ Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, nếu dựa vào giáo dục-dịch vụ về ngành nghề ưu tú, công nghệ số, AI thì Việt Nam có thể đi được rất xa trong vấn đề hội nhập.
Tổng Bí thư chỉ rõ, Văn hóa phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia và đặt Văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội.
Sáng 23/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025).
Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ngoại giao đa phương là một trong những ưu tiên của nền ngoại giao mới.
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải khẳng định, chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Nepal sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa và du lịch.
“Hương vị Việt Nam” mang nét tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè Sri Lanka, qua đó mở rộng nhịp cầu hợp tác về du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác giữa hai quốc gia.
Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, trong suốt tiến trình lịch sử 80 năm qua, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn với Lào luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam.
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được Đảng ta kế thừa, phát triển, đã trở thành nền tảng tư tưởng, phương pháp hành động và sức mạnh thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
Chương trình cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật đặc biệt mang tên “Thời cơ vàng," khơi dậy niềm tự hào và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường qua những thời khắc lịch sử.
Lễ míttinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Campuchia diễn ra trong không khí trang trọng, gắn kết cộng đồng người Việt xa quê hướng về Tổ quốc với niềm tự hào và tinh thần đoàn kết bền chặt.
Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình Cầu truyền hình chính luận-nghệ thuật đặc biệt "Thời cơ vàng" tại Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Thượng viện Thái Lan khẳng định hợp tác nghị viện Việt Nam-Thái Lan ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tác toàn diện hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xác định tập trung phát triển kinh tế-xã hội với 5 trụ cột và 4 khâu đột phá chủ yếu.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh Việt Nam vẫn kiên định đường lối phát triển và đối ngoại, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2025-2030.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 2 dự án.
Đại sứ quán Lào tại Australia chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào luôn là tài sản vô giá, được các thế hệ gìn giữ, vun đắp và phát huy.
Tại Kỳ họp chuyên đề thứ 33 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã bầu ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoan nghênh sáng kiến của Liên bang Nga về xây dựng trường học của Liên bang Nga tại Việt Nam với chương trình giáo dục hiện đại và coi đây là dự án có ý nghĩa quan trọng.
Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề ra mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng chính quyền hiệu quả.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị Việt-Trung, thống nhất thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các bộ, ngành và địa phương hai bên.
Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản khẳng định cá nhân và các thành viên trong Ban Thanh niên sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển.
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Từ Cách mạng Tháng Tám cho đến nay, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Hà Nội luôn giữ vai trò đi đầu, có vai trò quyết định trong nhiều dấu mốc lịch sử của dân tộc.