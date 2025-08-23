Chính trị

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 27 đến 31/8/2025.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 31/8/2025.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn./.

