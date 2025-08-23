Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 31/8/2025.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn./.