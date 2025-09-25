'Chương trình Việt Nam học tại Đại học Columbia giúp lan tỏa văn hóa ra thế giới'

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 24/9, nhân dịp tham dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80 và làm việc tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo Viện Đông Á Weatherhead và Chương trình Việt Nam của Đại học Columbia.

Bày tỏ vui mừng được gặp Giáo sư Nguyễn Liên Hằng, người có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước, trong đó có việc sáng lập chương trình nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Columbia năm 2017, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu Đại học Columbia đã đạt được, ngôi trường được coi là một trong những cái nôi giáo dục hàng đầu của Hoa Kỳ, nơi đào tạo ra nhiều thế hệ Lãnh đạo Hoa Kỳ và các nhà khoa học nổi tiếng nổi tiếng; đồng thời cũng có nhiều sinh viên Việt Nam theo học, trưởng thành. Đại học Columbia cũng là nơi có tiếng nói tích cực trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn tiếp tục đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo hai nước ghi nhận tín hiệu tích cực và Đại học Columbia là một đối tác lớn, có quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là việc thành lập “Chương trình Việt Nam học,” qua đó góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam, giúp nâng cao hơn nữa hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam ở sở tại.

Chủ tịch nước tin tưởng và hy vọng với quan hệ bạn bè, đối tác lâu năm cũng như sự am hiểu sâu sắc, tình cảm và gắn bó của Giáo sư Nguyễn Liên Hằng và các cộng sự với Việt Nam, sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Đại học Columbia và Việt Nam, qua đó đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước, trong đó chương trình giảng dạy Việt nam học tại Đại học Columbia sẽ ngày càng được củng cố, thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng sinh viên.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo Viện Đông Á Weatherhead và Chương trình Việt Nam của Đại học Columbia. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Giáo sư Nguyễn Liên Hằng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam, nhất là những nội dung mà Viện Đông Á Weatherland và Chương trình Việt Nam học của trường Đại học Columbia đang triển khai; cũng như mong muốn phát triển và mở rộng hơn nữa các khoá học về Việt Nam.

Các Giáo sư, nhà khoa học tham dự buổi tiếp cũng bày tỏ vinh dự khi được tham dự và ấn tượng về chương trình Chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) nhân dịp Chủ tịch nước tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Đặc biệt là các chương trình nghệ thuật tại chương trình chiêu đãi.

Giáo sư Nguyễn Liên Hằng cùng các giáo sư bày tỏ mong muốn xây dựng chương trình Việt Nam toàn cầu; kết nối tổ chức giáo dục bậc cao Việt Nam và Mỹ trong đó có Đại học Columbia.

Các giáo sư cũng trình bày với Chủ tịch nước về các sáng kiến trong chương trình Việt Nam toàn cầu gồm: Sáng kiến liên quan vấn đề nghệ thuật nhằm mục tiêu là quảng bá văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới; một số vấn đề về công nghệ, năng lượng và nâng cao năng lực công nghệ thông tin để phát triển trong thời gian tới; chương trình đối thoại chính sách Việt Nam nằm trong chương trình Việt Nam học, cũng như việc dạy lịch sử Việt Nam một cách tốt nhất có thể ở Đại học Columbia./.

