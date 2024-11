Cơ hội "rinh" iPhone 16 khi mở tài khoản Plus trên Agribank Plus

khách hàng mở, sử dụng tài khoản Plus và thực hiện các giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận ngay nhiều lượt quay số may mắn như iPhone 16 128GB trắng trị giá 22,99 triệu đồng.

Khách hàng mở tài khoản Plus sẽ có cơ hội "rinh" iPhone 16 trên Agribank Plus. (Ảnh: Vietnam+)

Với mong muốn đem lại nhiều trải nghiệm và lợi ích đến khách hàng, từ nay đến 13/1/2025, Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Mở tài khoản Plus - Đón vạn đặc quyền" với tổng giá trị giải thưởng lên tới 16,2 tỷ đồng.

Theo đó, chương trình khuyến mại hấp dẫn với “Vòng quay may mắn” ngay trên ứng dụng Agribank Plus. Khi khách hàng mở, sử dụng tài khoản Plus và thực hiện các giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận ngay nhiều lượt quay số may mắn. Mỗi lượt quay không chỉ mang đến niềm vui bất ngờ mà còn mở ra cơ hội trúng những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Cụ thể, 120 giải nhất, mỗi giải là 01 chiếc iPhone 16 128GB trắng trị giá 22,99 triệu đồng; 300 giải nhì, mỗi giải là 01 Apple Watch Series 9 GPS 41mm Storm Blue trị giá 10,49 triệu đồng; 300 giải ba, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Agribank phát hành trị giá 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Agribank còn tặng khách hàng nhiều phần quà hơn nữa khi mở mới tài khoản Plus với gói quà tiền nạp điện thoại trị giá 20.000 đồng và 50.000 đồng cùng nhiều voucher giảm giá lên đến 500.000 đồng cho đa dạng dịch vụ như gọi VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, đặt vé máy bay, tàu/xe, phòng khách sạn…

Agribank sẽ thông báo qua tin nhắn OTT trên ứng dụng Agribank Plus đến từng khách hàng trúng thưởng, công bố danh sách và trao thưởng đến khách hàng may mắn trúng thưởng vào cuối mỗi kỳ.

Để có cơ hội sở hữu nhiều phần quà hấp dẫn từ “Vòng quay may mắn” khách hàng chỉ cần mở và sử dụng tài khoản Plus trên Agribank Plus. Tài khoản Plus là sản phẩm mới đột phá của Agribank mở ra một bước tiến mới trong lĩnh vực ngân hàng số, mang đến trải nghiệm giao dịch vượt trội với tốc độ nhanh chóng và bảo mật cao. Hơn nữa, tài khoản Plus bắt đầu bằng 8888 - đón tài lộc gắn với số điện thoại của chính khách hàng dễ nhớ và dễ giao dịch.

Với tài khoản Plus, khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch, từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn đến mua sắm trực tuyến, đặt taxi... chỉ trong vài giây./.