Công an Cần Thơ thực hiện "6 rõ" để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Công an thành phố Cần Thơ cần giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền) nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 12/8.

Ông Trần Văn Lâu ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Công an thành phố đã đạt được trong 5 năm qua; nhấn mạnh, Đảng ủy Công an thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại Đảng bộ Công an thành phố cần phải tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đó là công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình có lúc chưa thật chủ động; hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng; tình hình tai nạn giao thông tuy được kiềm chế nhưng số người chết còn ở mức cao; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển chưa đồng đều.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ông Trần Văn Lâu đề nghị cấp ủy nhiệm kỳ mới tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, phải tiếp tục tổ chức hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là quân sự, để nắm chắc tình hình, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu lực lượng công an phải tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hoạt động manh động, có tổ chức, tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, gắn liền với việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và tạo môi trường an ninh, an toàn để phát triển kinh tế.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh, Công an thành phố phải củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự nêu gương trong mọi việc.

Để cụ thể hóa và đảm bảo hiệu quả trong tổ chức thực hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới phải phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo phương châm “6 rõ” - “chìa khóa” để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Đại hội đại biểu lần thứ 1 của Đảng bộ Công an thành phố là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập Công an thành phố Cần Thơ, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an tỉnh Sóc Trăng.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và lực lượng Công an thành phố đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tạo ra những chuyển biến quan trọng trên các mặt công tác.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an Cần Thơ đã mở 96 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên 80%, vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiều chuyên án, vụ án lớn về kinh tế, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã được triệt phá thành công.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội có bước đột phá với việc đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến hằng năm đều đạt trên 97%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, đã kết nạp 589 đảng viên mới, đồng thời hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội không tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Hai nội dung này sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ giao Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục lãnh đạo, điều hành Đảng bộ Công an thành phố đến khi Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định./.

