Cồng chiêng Tây Nguyên ngân vang giữa lòng Thủ đô
Đêm nghệ thuật “Sông Hồng gọi – Đại ngàn reo” được tổ chức kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
#Di sản văn hóa phi vật thể #Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên #Nghệ thuật dân tộc Tây Nguyên #Festival Thăng Long Hà Nội 2025 #Giao lưu văn hóa quốc tế #Chương trình nghệ thuật truyền thống #Bảo tồn di sản truyền khẩu #Ảnh hưởng văn hóa Tây Nguyên #Kết nối di sản và đương đại #Thúc đẩy phát triển văn hóa và kinh tế