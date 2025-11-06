Văn hóa
Tối 6/11 tại Hồ Văn (Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã diễn ra đêm nghệ thuật “Sông Hồng gọi – Đại ngàn reo" nhân kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Chương trình có sự tham gia của Nghệ sỹ Nhân dân Rơ Chăm Phiang, Nghệ sỹ Ưu tú Ploong Thiết, nghệ sỹ Brice Liêm, Khang Ngọc, cùng các nhóm nghệ sỹ như Tazan Tây Nguyên, Cồng chiêng Gia Lai và nhạc cụ dân tộc A Hu. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Tiết mục cồng chiêng mở màn mang đến nhịp điệu rộn ràng, gợi không khí lễ hội đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Bác Lưu Linh Tâm (Hà Nội) chia sẻ: “Bao giờ tôi cũng rất cảm xúc với âm nhạc của Tây Nguyên. Nó mang một cái gì đó rất hùng vĩ, hoành tráng và xúc động. Tiếng cồng chiêng thể hiện con người Tây Nguyên phóng khoáng như là đại ngàn nơi ấy." (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Du khách nước ngoài thích thú với màn trình diễn cồng chiêng. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 mang chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại” do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị tổ chức. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Chương trình được kỳ vọng trở thành một bước ngoặt – nơi di sản thức tỉnh, hòa mình vào dòng chảy đương đại, kiến tạo nên những giá trị kinh tế và văn hóa mới cho Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Cồng chiêng Tây Nguyên ngân vang giữa lòng Thủ đô

Đêm nghệ thuật “Sông Hồng gọi – Đại ngàn reo” được tổ chức kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nguyễn Tâm
#Di sản văn hóa phi vật thể #Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên #Nghệ thuật dân tộc Tây Nguyên #Festival Thăng Long Hà Nội 2025 #Giao lưu văn hóa quốc tế #Chương trình nghệ thuật truyền thống #Bảo tồn di sản truyền khẩu #Ảnh hưởng văn hóa Tây Nguyên #Kết nối di sản và đương đại #Thúc đẩy phát triển văn hóa và kinh tế

