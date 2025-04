Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh luôn hướng về Tổ quốc

Hòa chung bầu không khí trong nước đang tưng bừng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những người con Việt Nam đang sống, làm việc và học tập tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cảm nhận niềm vui khi được sống trong hòa bình và tự hào quê hương đất nước mình đang không ngừng phát triển; đồng thời cũng không quên những hy sinh bằng cả xương máu của thế hệ đi trước, để đất nước được độc lập, có được tiềm lực và cơ đồ như ngày nay.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về cảm xúc của mình sau khi xem Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất non sông, bác Vũ Đại Khánh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh, cho biết ngày 30/4 là ngày đại lễ của dân tộc, cách đây 50 năm, Việt Nam đã trải qua rất nhiều sự mất mát, thậm chí phải hy sinh cả xương máu để có ngày độc lập như hôm nay. Để đất nước phát triển, đạt được những thành quả to lớn và vươn mình bước vào kỷ nguyên mới như ngày nay, có sự đóng góp, có những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và tất cả dân tộc Việt Nam. Đây là niềm vinh dự vô cùng to lớn mà nhân dân Việt Nam phải luôn ghi nhớ và phát huy mạnh mẽ những thành quả đó.

Bác Vũ Đại Khánh xúc động nói: “Là một người con đang ở xa xứ, luôn hướng về Tổ quốc, chúng tôi thấy rất tự hào và thấy phấn khởi vì đất nước đang vươn mình phát triển. Tôi mong muốn sau này chúng ta phát huy được những truyền thống cha anh chúng ta đã để lại, cùng nhau phát triển kinh tế, xã hội, chính trị bền vững và mãi mãi trường tồn."

Rất đông cán bộ, nhân viên cũng như cộng đồng người Việt và lưu học sinh tập trung tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Hòa trong không khí hào hùng của dân tộc, em Nguyễn Quỳnh Chi, một lưu học sinh-nghiên cứu sinh Thạc sỹ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, chia sẻ Lễ diễu binh được tổ chức rất trọng thể, hào hùng, xứng đáng với tầm vóc kỷ niệm 50 năm của một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam. Dù không được trực tiếp về quê hương để chứng kiến lễ diễu binh, nhưng em cảm thấy cực kỳ vui và xúc động khi được đón xem lễ diễu binh qua màn hình ở Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.

Em Nguyễn Quỳnh Chi chia sẻ: “Em đặc biệt xúc động khi nghe bài phát biểu của những tướng lĩnh và cựu chiến binh. Họ là tượng đài bất diệt của tinh thần Việt Nam, không chịu khuất phục trước bất cứ khó khăn nào. Và hơn nữa, em cũng được lắng nghe bài phát biểu sâu sắc Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong bài phát biểu, người đứng đầu Đảng ta đã nhắc lại quá khứ oanh liệt của đất nước và đưa ra tầm nhìn đầy triển vọng của tương lai.”

Nhân dịp này, em Nguyễn Quỳnh Chi cũng bày tỏ mong muốn đất nước Việt Nam sẽ phát huy được hết tiềm năng của mình, với những người dân rất thông minh và chăm chỉ. Đặc biệt là cần quyết liệt hơn nữa trong việc đổi mới sáng tạo, nắm bắt nhanh những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất để phát triển đất nước giàu mạnh, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình và phát triển.

Em nhấn mạnh: "Trong quá trình đó, em cam kết và mong muốn tất cả thế hệ trẻ ở cả trong và ngoài nước cùng nhau gìn giữ văn hoá bản sắc của dân tộc và có những sáng tạo để kết hợp văn hóa cổ điển và văn hoá đương đại. Cùng nhau chung tay tuyên truyền, quảng bá, qua đó giúp văn hóa truyền thống của dân tộc được phổ biến rộng rãi hơn trong cộng đồng quốc tế”./.

50 năm Thống nhất đất nước: Thông điệp của chiến thắng Bạn bè quốc tế bày tỏ ngưỡng mộ kỳ tích Việt Nam: 50 năm qua đã có cuộc chuyển mình đáng kinh ngạc, từ vùng đất bị chiến tranh tàn phá thành điểm sáng kinh tế với tốc độ tăng trưởng thuộc top đầu châu Á.