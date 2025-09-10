Cổng Tò Vò tại đảo Lý Sơn được xếp hạng Di tích Quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 09/9/2025 đã có Quyết định số 3235/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Danh lam thắng cảnh Cổng Tò Vò tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Cổng Tò Vò là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở đảo Lý Sơn, nơi mà bất kỳ du khách nào cũng muốn đặt chân đến một lần khi đi du lịch Quảng Ngãi.

Đây là một tuyệt tác hoàn toàn của thiên nhiên, có niên đại khoảng 3.000-4.000 năm tuổi, không có bất kỳ sự tác động nào của bàn tay con người.

Thắng cảnh cổng Tò Vò được hình thành từ hoạt động phun trào dung nham của núi lửa Giếng Tiền (Lý Sơn), tạo ra tầng bazan dày ở vị trí Cổng Tò Vò. Trải qua thời gian, tầng đá bazan cổng Tò Vò bị phá vỡ và chịu ảnh hưởng mài mòn của sóng biển liên quan quá trình biển tiến đã phá vỡ vào lớp đá ở giữa có độ gắn kết yếu hơn so với lớp đá ở trên, tạo thành mức hõm, lỗ rỗng giống cổng đá có hình dạng tổ Tò Vò.

Cổng Tò Vò có chiều cao khoảng 2.5m và chiều dài khoảng 20m, cổng có hình dạng mái vòm, cùng với đó là từng thớ đá với những hình thù kỳ lạ vô cùng độc đáo.

Bề mặt đá gồ ghề, với vô số lớp đá xếp chồng lên nhau để thể hiện quá trình phun trào và nguội lạnh kỳ diệu của núi lửa qua hàng triệu năm.

Xung quanh cổng là bãi đá nham thạch đen bóng với đủ kiểu dáng khác nhau ẩn hiện trong làn nước biển trong veo tựa như ngọc, phía trên là nền trời xanh bao la tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Chính vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo, riêng biệt, duy nhất và độ nhận diện cao nên thắng cảnh Cổng Tò Vò là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi và Việt Nam.

Thắng cảnh cổng Tò Vò nằm trong không gian văn hóa biển, cùng các giá trị di sản văn hóa vật thể (núi lửa Giếng Tiền, Chùa Đục, Hang Câu, núi Thới Lới, giếng Xó La, đình làng An Hải, Âm Linh Tự, nhà trưng bày bộ xương Cá Ông, nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, vùng đảo Bé...).

Các giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn liền dấu tích, sự tiếp biến văn hóa của ba lớp cư dân Sa Huỳnh-Champa-Đại Việt, lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia như lễ hội, tập quán xã hội-tín ngưỡng (Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, Lễ hội đua thuyền tứ linh, lễ hội Nghinh Ông, hội dồi bòng, lễ dựng nêu...).

Khu vực Thắng cảnh Cổng Tò Vò còn là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các loài cỏ biển,rạn san hô tạo nên nguồn lợi hải sản phong phú. Nơi đây hội tụ đầy đủ các giá trị lịch sử văn hóa, khoa học thẩm mỹ, giá trị dịch vụ-du lịch, giá trị kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

