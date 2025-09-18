Công văn số 59-CV/BCĐ: Nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tại Công văn số 59-CV/BCĐ, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ.

Tại Công văn số 59-CV/BCĐ về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ngày 12/9/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục rà soát về tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả./.