Đà Nẵng: Hàng rong bao vây chợ đêm du lịch khiến du khách ngao ngán

Chợ đêm Sơn Trà là một trong những hoạt động kinh tế đêm nổi bật tại thành phố Đà Nẵng, mỗi đêm thu hút hàng chục nghìn lượt du khách tới mua sắm, vui chơi, ăn uống.

Tuy nhiên, từ ngày 1/8, sau khi di dời sang địa điểm mới phía bờ Đông cầu Rồng, nhiều du khách phản ánh tình hình an ninh trật tự quanh khu vực chợ đêm Sơn Trà bất ổn, nhiều hàng rong, buôn bán tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, “bao vây” du khách tới tham quan chợ.

Du khách ngao ngán

Giữa tháng 8, nhóm phóng viên TTXVN đã ghi nhận thực tế tại khu vực chợ đêm Sơn Trà (đường dẫn lên cầu Rồng, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng). Ngay từ khi các phương tiện giao thông xuống khỏi cầu Rồng để rẽ vào chợ, đã có 4-5 người đứng dưới lòng đường chào mời gửi xe máy.

Những người này tự ý sử dụng vỉa hè đường Võ Văn Kiệt để trông xe, chắn ngang lối đi của người đi bộ. Khi gửi xe, du khách được phát cho một mảnh giấy viết tay, không ghi tên đơn vị, không có giá niêm yết nhưng bị thu 10.000 đồng/xe máy.

Tại cổng bên kia của chợ đêm Sơn Trà, phía đường Trần Hưng Đạo, cũng có nhiều người đứng dưới lòng đường chào mời trông giữ xe với giá 10.000 đồng/xe máy và 50.000 đồng/ôtô, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường.

Từ sau 17 giờ 30 hằng ngày, khu vực đường trước cổng chợ đêm Sơn Trà có biển cấm các phương tiện lưu thông và được rào chắn lại để làm đường đi bộ cho du khách tham quan chợ.

Hàng quán lấn chiếm trái phép trước mặt tiền chợ, giành khách của tiểu thương kinh doanh hợp pháp phía trong chợ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, mỗi tối có hàng chục xe máy bán hàng rong (chủ yếu là trái cây, đồ lưu niệm) ngang nhiên vào buôn bán phía bên trong đoạn đường cấm, dựng xe dưới lòng đường mời chào du khách mà không bị lực lượng chức năng nhắc nhở.

Bên cạnh đó, nhiều quán nước, đồ ăn vặt tự phát “mọc lên” bên ngoài các ki-ốt bán hàng của chợ, ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, chặn đường du khách để mời chào.

Ngay dưới cổng chào của chợ đêm Sơn Trà có 2 quán nước mía “án ngữ," bày bàn ghế ra chiếm dụng quá nửa lối ra vào chợ, chắn ngang đường du khách. Các hàng rong, quán tự phát này còn vứt rác thải nhựa, vỏ trái cây, đồ ăn thừa bừa bãi ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây mất vệ sinh, hôi thối, khiến nhiều du khách ngao ngán.

Anh Kim Chang-beom, du khách đến từ Hàn Quốc, cho biết: “Lẽ ra ở chợ thì phải bán sản phẩm với giá rẻ, nhưng có nhiều cửa hàng bán giá đắt và không ngon lắm. Phí gửi xe máy là 10.000 đồng, nhưng khi tôi hỏi vì sao lại đắt như vậy thì được giảm xuống còn 5.000 đồng, tôi có cảm giác như bị lừa."

Còn anh Jonathan Sorensen, du khách đến từ Đan Mạch, cũng có trải nghiệm khó chịu khi tới chợ đêm Sơn Trà vì liên tục bị những người bán hàng đi theo mời chào mua đồ. Anh cho rằng những du khách nếu không muốn bị làm phiền thì không nên tới địa điểm này.

Du khách Đức Trí đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng phản ánh tình trạng buôn bán hàng rong nhiều, bàn ghế lấn chiếm để đầy đường, trong khi giá không hề rẻ, một trái dừa 40.000 đồng, một ly nước mía 20.000 đồng.

Giữ hình ảnh "thành phố đáng sống"

Việc hàng rong, người dân tự ý lấn chiếm, kinh doanh trái phép phía trước chợ đêm Sơn Trà đã làm chính những tiểu thương buôn bán trong chợ bức xúc.

Một tiểu thương (xin giấu tên) cho biết các tiểu thương đã đóng tiền thuê ki-ốt, đầu tư hàng trăm triệu để kinh doanh, buôn bán đúng theo quy định. Tuy nhiên, lòng đường, vỉa hè lại bị người dân tự ý lấn chiếm buôn bán tràn lan, gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt chung của chợ.

Khi tiểu thương phản ánh với bảo vệ chợ thì được biết là phía ngoài đường, vỉa hè là do chính quyền địa phương quản lý. Vì vậy, tiểu thương đề nghị các cấp quản lý sớm dẹp bỏ tình trạng bán rong, lấn chiếm tự phát để đảm bảo an toàn cho du khách và an ninh, trật tự cho khu vực.

Anh Nguyễn Bá Quyền, hướng dẫn viên du lịch đến từ tỉnh Gia Lai, cho biết thường xuyên dẫn các đoàn du khách tham quan chợ đêm Sơn Trà.

Anh Quyền nhận định khu chợ nằm ở vị trí đắc địa, có thể ngắm cầu Rồng phun nước, phun lửa, nên thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Trong chợ, các kiốt bán hàng theo giá niêm yết, đảm bảo vệ sinh, phân chia các khu chức năng hợp lý. Nhưng tình hình an ninh trật tự bên ngoài chợ chưa được đảm bảo, khiến nhiều du khách không muốn quay lại. Chính quyền thành phố Đà Nẵng cần sớm dẹp nạn buôn bán tự phát bên ngoài chợ đêm Sơn Trà để giữ gìn hình ảnh thành phố du lịch văn minh, lịch sự mang tầm vóc quốc tế.

Các xe hàng rong tự ý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không chịu sự quản lý về chất lượng, giá cả. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Để tìm hiểu thông tin xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán quanh khu vực chợ đêm Sơn Trà, ngày 20/8, phóng viên TTXVN đã đến gặp ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (thành phố Đà Nẵng). Tuy nhiên, ông Hoàng Công Thanh từ chối trả lời với lý do bận đi họp.

Trước đó, ngày 25/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 520/UBND-SVHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng, các địa phương liên quan tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, xử lý tình trạng bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch nhằm giữ gìn và phát huy môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu quan tâm chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác xử lý tình trạng trên.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này./.

