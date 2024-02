Đà Nẵng: Kích cầu du lịch nội địa cho người dân nhân các ngày lễ

Khách du lịch tham quan Bà Nà Hills. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nhằm kích cầu du lịch nội địa, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có các chương trình tri ân khách hàng, tặng vé tham quan du lịch cho người dân nhân các ngày lễ trong năm.

Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills cho biết trong tháng Ba tới, đơn vị sẽ triển khai chương trình tri ân khách hàng nhằm hỗ trợ kích cầu du lịch nội địa. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tiên phong của khu du lịch trong việc triển khai Chiến dịch Kích cầu du lịch Việt với chủ đề “Tự hào Việt Nam” do Sun Group khởi xướng, kéo dài từ tháng Ba đến tháng Chín năm nay, đồng thời góp phần thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam.

Cụ thể, khu du lịch sẽ triển khai chương trình tri ân người dân Quảng Nam và Đà Nẵng với mức giá vé được ưu đãi gần 50% (350.000 đồng/người lớn và 250.000 đồng/trẻ em). Nếu mua combo vé cáp treo và buffet trưa, du khách đến từ Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ được hưởng giá ưu đãi là 650.000 đồng/người lớn và 400.000 đồng/trẻ em.

“Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến một Bà Nà mới mẻ với những mùa lễ hội tưng bừng, hứng khởi quanh năm, tạo động lực cho du khách mới đến với khu du lịch và những du khách đã đến sẽ quay trở lại để thấy một Bà Nà Hills mới mẻ, hấp dẫn đến từng giây phút,” ông Nguyễn Lâm An chia sẻ.

Du khách tham quan Khu du lịch Sun World Ba Na Hills. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Lâm An, lượng khách đến khu du lịch trong hai tháng đầu năm nay có tín hiệu khả quan với việc tăng 133% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 95% so với kế hoạch năm nay. Trong đó, khách quốc tế có sự tăng trưởng ấn tượng.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 năm nay, Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài tổ chức chương trình ưu đãi dành riêng cho du khách nữ với chủ đề “Happy Women’s Day-Tôn Vinh Phái Đẹp.”

Chương trình sẽ được bắt đầu từ ngày 1-10/3 tới với giá vé ưu đãi dành cho phụ nữ là 360.000 đồng cho người lớn và 180.000 đồng cho bé gái. Ngoài ra, khu du lịch cũng trao tặng hơn 2.000 vé gói phổ thông trị giá gần 1 tỷ đồng cho cán bộ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ Nữ thành phố Đà Nẵng như một lời tri ân sâu sắc xin gửi đến phái đẹp nhân dịp 8/3.

Năm nay, Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đã có nhiều dịch vụ mới như Vườn Chim (Bird Garden), cầu Uyên Ương, rừng Tình Yêu, vườn Tình Yêu, khu dã ngoại mở rộng, khu công viên khủng long mở rộng... nhằm mang lại những trải nghiệm đa dạng cho du khách. Trong hai tháng đầu năm nay, khu du lịch đã đón hơn 30.000 lượt khách đến tham quan. Đây là một điểm đến du lịch ưa thích của du khách trong nước và quốc tế.

Để tiếp tục thu hút khách du lịch, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội như Lễ hội Cầu ngư, Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn… Đồng thời, chính quyền thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình phát động bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh, trồng cây xanh tại các bãi biển trên địa bàn để góp phần tuyên truyền cho người dân và du khách có ý thức giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp./.

