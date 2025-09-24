Đà Nẵng: Mục tiêu xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng của cả nước

Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng 2025-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%/năm, đạt 8.500 USD/người, phát triển kinh tế số, và nâng cao chất lượng đảng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 11%/năm trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng tối thiểu 10%/năm.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%; tỷ lệ tăng doanh nghiệp tư nhân từ 20-30%. Tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong nhiệm kỳ 2025-2030 phấn đấu đạt từ 3-4% tổng số đảng viên.

Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% phường, xã đạt cơ sở vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh...