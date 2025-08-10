Đà Nẵng: Ra mắt Ngân hàng Thực phẩm cho người yếu thế

Ngày 10/8, tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Ngân hàng Thực phẩm Đà Nẵng - Food Bank Đà Nẵng và giới thiệu Dự án “Đà Nẵng Food Community.”

Sự kiện mở ra mô hình kết nối cộng đồng nhằm giảm thiểu tình trạng đói nghèo, lãng phí thực phẩm và thúc đẩy tiêu dùng bền vững tại khu vực miền Trung.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng cho biết, Ngân hàng Thực phẩm Đà Nẵng ra mắt nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, đây không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp thực phẩm cho những người cần, mà sẽ là một điểm tựa vững chắc, là nơi kết nối tình người để quan tâm và trao yêu thương cho những người yếu thế.

Mỗi phần quà trao đi sẽ mang lại một niềm vui, một tia hy vọng cho những ai đang gặp khó khăn.

Kho thực phẩm của Ngân hàng được đặt tại địa điểm ra mắt, với chức năng tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ, hướng đến các đối tượng yếu thế như: Hộ nghèo, người khuyết tật, mái ấm, nhà mở, đồng thời bảo đảm khả năng hỗ trợ khẩn cấp cho người dân trong các tình huống thiên tai, bão lũ.

Ngân hàng Thực phẩm Đà Nẵng là thành viên thứ 24 của Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, đồng thời là đơn vị thứ 8 tại khu vực miền Trung trước thời điểm sáp nhập địa giới hành chính. Trước đó, mạng lưới đã có mặt tại các địa phương như: Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Thanh Hóa, Kon Tum, Bình Định…

Các nhà hảo tâm trao tặng bảng tượng trưng số thực phẩm hỗ trợ cho Ngân hàng Thực phẩm Đà Nẵng tại lễ ra mắt. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tại sự kiện, Dự án “Đà Nẵng Food Community” cũng chính thức được giới thiệu, hướng đến mục tiêu giảm đói, chống lãng phí thực phẩm, truyền thông giáo dục về tiêu dùng có trách nhiệm.

Ban tổ chức đã tiếp nhận thực phẩm trị giá hơn 100 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và tổ chức, gồm gạo, rau củ, trứng, bánh mì, suất ăn… đồng thời trao tặng các suất quà hỗ trợ đến đối tượng là người khuyết tật tại Trung tâm.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, việc ra mắt Food Bank Đà Nẵng là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái thực phẩm nhân đạo và bền vững tại Việt Nam.

Mỗi kho thực phẩm cộng đồng không chỉ là điểm tiếp nhận và phân phối thực phẩm, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia và kết nối các nguồn lực xã hội vì một mục tiêu chung là không ai bị bỏ lại phía sau.

Từ khi thành lập năm 2016 đến đầu năm 2025, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam đã hỗ trợ trực tiếp cho hơn 11 triệu người, phân phối hơn 53 triệu kg thực phẩm, phục vụ trên 21 triệu bữa ăn và hỗ trợ 848 tổ chức xã hội với sự tham gia của hơn 2.500 tình nguyện viên trên toàn quốc./.

