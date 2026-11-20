Với nhiều thanh niên dân tộc thiểu số, học nghề không chỉ là cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng mới mà còn mở ra hướng đi để tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

Tại Thái Nguyên, cùng với các chính sách hỗ trợ người học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, tạo điều kiện để lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường việc làm và phát triển sinh kế bền vững.

Chính sách hỗ trợ mở rộng cơ hội học nghề

Rời bản làng, vượt hàng trăm cây số đến Thái Nguyên học nghề là trải nghiệm không dễ dàng đối với nhiều thanh niên dân tộc thiểu số. Bên cạnh việc thích nghi với môi trường học tập mới, khó khăn về kinh phí ăn ở, sinh hoạt cũng là trở ngại đối với những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì vậy, các chính sách hỗ trợ học nghề có ý nghĩa thiết thực, giúp người học yên tâm theo đuổi ngành nghề đã lựa chọn.

Em Giàng A Páo, đến từ khu vực Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, chia sẻ: khi theo học tại Thái Nguyên, em được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và chi phí ăn uống. Đối với một học sinh lần đầu xa gia đình, những khoản hỗ trợ này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn tạo điều kiện để em tập trung học tập, rèn luyện kỹ năng nghề.

Câu chuyện của Giàng A Páo cũng phản ánh ý nghĩa của các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp đối với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi những khó khăn về điều kiện học tập và sinh hoạt từng bước được tháo gỡ, người học có thêm cơ hội tiếp cận các ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường lao động.

Ông Nguyễn Chí Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức, cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng đào tạo nghề là rất quan trọng.

Theo ông, sự hỗ trợ của doanh nghiệp về trang thiết bị thực hành không chỉ giúp cải thiện điều kiện dạy và học mà còn tạo động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng thực tiễn, giúp học sinh, sinh viên nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động.

Năm 2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt-Đức đặt mục tiêu tuyển sinh khoảng 2.130 học sinh, sinh viên trình độ cao đẳng và trung cấp, với các ngành nghề như điện, cơ khí, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin và dịch vụ.

Nhà trường tiếp tục thực hiện chính sách miễn học phí, hỗ trợ nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện đủ điều kiện; bố trí ký túc xá miễn phí, tạo cơ hội thực tập tại doanh nghiệp có hưởng lương và tư vấn việc làm sau tốt nghiệp, góp phần mở rộng cơ hội học nghề, việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đổi mới đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp

Một trong những yêu cầu đặt ra đối với giáo dục nghề nghiệp hiện nay là đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng lao động. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người học cần được trang bị kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất thực tế.

Tại Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Việt-Đức đang đẩy mạnh định hướng này thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp. Trường được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt-Đức, theo Quyết định số 2256/QĐ-BGDĐT ngày 7/8/2025. Việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện để nhà trường phát huy nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực trong giai đoạn mới.

Giáo viên hướng dẫn học viên kỹ thuật chế biến món ăn tại cơ sở đào tạo nghề ở Thái Nguyên, góp phần trang bị kỹ năng thực hành, mở rộng cơ hội việc làm cho học viên dân tộc thiểu số. (Ảnh: Thu Hiền)

Năm học 2026-2027, Trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường thực hành và hợp tác với doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng. Nhà trường chú trọng đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và tác phong công nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Với tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 97,7%, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường sản xuất thực tế, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Từ chính sách hỗ trợ học phí, ăn ở đến việc đổi mới chương trình, tăng cường thực hành và kết nối doanh nghiệp, các hoạt động đào tạo nghề tại Thái Nguyên đang góp phần mở rộng cơ hội học tập cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Để những chính sách này phát huy hiệu quả lâu dài, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số lượng người được đào tạo mà còn phải nâng cao chất lượng kỹ năng, khả năng tìm kiếm và duy trì việc làm sau tốt nghiệp. Qua đó, từng bước giúp người lao động có nghề nghiệp, thu nhập ổn định và cải thiện đời sống./.

Nghệ An đào tạo dạy nghề cho gần 9.000 người lao động dân tộc thiểu số Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tuyển sinh đào tạo nghề cho 255.500 lao động nông thôn, trong đó có 38.000 lao động dân tộc thiểu số.