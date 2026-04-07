Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Hội thảo khoa học về "Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới."

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện của các Bộ, Ban, ngành, cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, các Đại sứ, nguyên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang chuyển biến nhanh chóng với sự gia tăng cạnh tranh chiến lược, sự định hình lại các cấu trúc kinh tế-an ninh và những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển đổi số.

Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng tầm tư duy và phương thức triển khai đối ngoại, bảo đảm thích ứng linh hoạt nhưng vẫn giữ vững định hướng chiến lược.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra những định hướng chiến lược quan trọng cho công tác đối ngoại, khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với vị thế và tầm vóc của đất nước.

Việc đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, góp phần tạo nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Các tham luận tại Hội thảo đều nhấn mạnh rằng đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định mà cần chủ động tham gia định hình các cấu trúc và luật chơi quốc tế; kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi và là một phương thức quan trọng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ nhận định cần chuyển từ tư duy “tham gia” sang “đóng góp và dẫn dắt có chọn lọc,” đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam có lợi thế như kinh tế số, đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển bền vững.

Một nội dung quan trọng được làm rõ tại hội thảo lần này là yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội.

Đối ngoại không tồn tại độc lập mà phải trở thành một cấu phần hữu cơ trong tổng thể chiến lược quốc gia, góp phần tạo lập nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Hội thảo cũng phân tích kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia thành công đều xây dựng được hệ thống đối ngoại toàn diện, kết hợp hiệu quả giữa các kênh ngoại giao và tận dụng tối đa các cơ chế đa phương. Việc chủ động tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực dự báo chiến lược là những yếu tố then chốt.

Về nội hàm, các ý kiến đóng góp tại hội thảo cũng cho rằng “đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” cần được xác định không chỉ là mở rộng phạm vi, tầm vóc hoạt động mà còn là nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Trọng tâm là đổi mới, phát triển tư duy về đối ngoại, hình thành các phương thức, nghệ thuật đối ngoại đặc sắc, hiệu quả; phát triển ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học-công nghệ, ngoại giao văn hóa, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động đối ngoại, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, tâm huyết của các đại biểu tham dự.

Thứ trưởng đề nghị tiếp thu tối đa các đóng góp quan trọng này, trong đó tập trung tổng kết các nhóm vấn đề nổi bật, bao gồm bối cảnh chiến lược của đối ngoại hiện nay, kinh nghiệm của nước ta và các nước trên thế giới trong triển khai chiến lược đối ngoại, các yêu cầu lớn đặt ra cho công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trong Bộ tiếp tục trao đổi, tham khảo và phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành liên quan để nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn, tạo cơ sở vững chắc để tham mưu hoạch định kịp thời cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hội thảo khoa học nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động của Bộ Ngoại giao nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, cụ thể hóa triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, trong đó có quan điểm chỉ đạo “Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”./.

