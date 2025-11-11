Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất sau sắp xếp bộ máy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công điện nêu rõ: Triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để bảo đảm việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản, bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp hoạt động liên tục, thông suốt, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện rà soát, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Các địa phương đã tích cực triển khai việc rà soát, xây dựng phương án và ban hành kế hoạch bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo hướng dẫn của trung ương. Tuy nhiên, số lượng cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý còn nhiều, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 202-KL/TW ngày 31/10/2025 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 18505-CV/VPTW ngày 27/10/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương có liên quan tập trung quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp:

Xây dựng phương án xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không thất thoát, lãng phí, tiêu cực

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về yêu cầu rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất để bảo đảm cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiến hành bình thường, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; trong quá trình sắp xếp ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật của Nhà nước. Trường hợp vẫn còn dôi dư thì có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt, quyết định phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý sau khi thu hồi, chuyển giao khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật để kịp thời đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất thì kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, cần cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã cập nhật, điều chỉnh ngay các quy hoạch theo thẩm quyền sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi đã ưu tiên sử dụng cho các mục đích nêu trên được đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội (thông qua giao đất, cho thuê đất theo pháp luật về đất đai) thì phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản thì kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung theo thầm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu chỉ đạo tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, kịp thời các cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Công khai thông tin tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, của từng địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh theo thẩm quyền sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng hoặc sau khi tiếp nhận điều chuyển các cơ sở nhà, đất khác để sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ quản lý chuyên ngành khác hướng dẫn việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch theo Kết luận số 202-KL/TW; thường xuyên rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình điều chỉnh quy hoạch thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ để kịp thời hướng dẫn; trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật; công khai thông tin tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của từng địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính các phương tiện thông tin đại chúng.

Các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về yêu cầu rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực; báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan để xử lý đối với cơ sở nhà, đất vướng mắc thuộc phạm vi, lĩnh vực theo dõi.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Một nội dung đáng chú ý của Nghị định 286/2025/NĐ-CP là sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP về cho thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở.